联合国：全球人口11月中将达80亿 印度人口料明年超越中国

（联合国综合电）到今年11月15日，世界人口预计将达到80亿，而印度将在2023年超越中国，成为全球人口最多的国家。2020年世界人口增长率已降至1%以下，如今的增长速度是自1950年以来最慢的。

联合国经济和社会事务部在周一（7月10日）世界人口日发表《2022年联合国世界人口前景报告》，到了2030年，世界人口应会达到85亿；到2050年达到97亿；在2080年代达到104亿左右的峰值，并在2100年到来前稳定在这一水平。2019年报告曾预测，印度在2027年将超越中国，成为全球人口最多的国家；不过，最新报告显示，这可能提前四年实现。

未来几十年人口增长 超过半数集中在八国

报告显示，虽然一些发展中国家的净生育率出现下降，但未来几十年的全球人口增长预计有一半以上集中在八个国家，即刚果、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚。

46个最不发达国家是世界上人口增长最快的国家，其中许多国家的人口预计将在2022年至2050年之间增加一倍。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民说：“人口快速增长使得铲除贫困、对抗饥饿与营养不良，以及扩大卫生和教育系统的覆盖面变得更加困难。在这个问题上，实现可持续发展目标，特别是与卫生、教育和性别平等相关的目标，将有助降低生育率，让全球人口增长放缓。”

报告说，东亚和东南亚、中亚与南亚、拉丁美洲和加勒比，以及欧洲和北美洲可能在2100年到来前达到人口峰值，过后下降。

到本世纪末，澳大利亚和新西兰、北非和西亚，以及大洋洲的人口则预计会经历缓慢但正数的增长。

全球65岁以上者2050年占16%

报告称，全球65岁及以上人口的比率预计会从2022年的10%上升至2050年的16%。

报告指出：“人口老龄化的国家相关政策制定与落实，得配合老年人口比例不断增长的情况，包括确保社会保障和养老金体系是可持续的，以及建立全民医疗保健和长期护理体系。”

联合国秘书长古特雷斯说，全球整体人口达到的里程碑“提醒了我们关爱地球的共同责任，这也是反思我们在哪方面仍未能实现对彼此承诺的时刻”，不过他并未提及具体细节。

他指出：“这是个庆祝我们的多样性、认可我们共同的人性、赞叹医药的进步延长了人类寿命，并显著降低孕产妇与儿童死亡率的日子。”