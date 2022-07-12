参院修宪势力占超过三分二议席 岸田誓言继承安倍遗志尽快推进修宪

日本接下来三年不会有国会选举，岸田可安心当首相到2025年。日本保守派呼吁他抓住这三年黄金时间推进修宪工作。

日本首相岸田文雄誓言，继承前首相安倍晋三遗志，承诺尽快在国会推进修宪。

日本星期天（7月10日）举行的参议院选举尘埃落定，在125个改选席次中，自民党赢得63席，超过半数，可说是巨大胜利。修宪势力党派此次获得95个议席，加上84个非改选议席，合计为179个，超过了三分之二（166议席）。修宪势力包括自民、公明、维新、国民这四党以及对修宪态度积极的无党派议员。

日本接下来三年不会有国会选举，岸田可安心当首相到2025年。日本保守派呼吁他抓住这三年黄金时间推进修宪工作。

岸田周一在自民党总部召开胜选记者会，他表态称“将尽早把修宪推进到动议这一步”。他认为参议院选举结果体现民意朝向修宪，身为自民党总裁的他决心主导在国会的讨论。

他指出，“在国会推进讨论的过程中，我们须要在具体问题上得到三分之二支持，而不是在是否修改的问题上。”他将着眼于把自卫队明确写入《宪法》第九条，以及加入涉及大规模灾害和遭到他国武力攻击的紧急事态条款。

鉴于日本安全保障环境的恶化，岸田再次指出“将在五年内从根本上强化防卫力”。他列举俄罗斯与乌克兰战争，强调“突发事态”的冲击，表示党内将团结应对。

日媒调查：民众更重视民生问题

日本媒体调查显示，民众更重视民生问题。岸田说：“这次赢得选战，绝对不能松懈。日本目前处于二战以来最困难的局面，除了要应对冠病疫情，还有通货膨胀以及能源紧张问题。”

岸田接下来将着手组织新政府，预料他将于8月和9月实施内阁改组和自民党高层人事任命。日经新闻分析，自民党最大派系领袖安倍去世后，党内情况出现变化，安倍派的后续力量并不稳固。在一系列人事安排上，人们关注自民党副总裁麻生太郎、干事长茂木敏充、内阁秘书长松野博一是否留任。安倍的亲弟弟即防卫部长岸信夫、隶属安倍派的经济产业部长萩生田光一、获得安倍支持的政务调查会长高市早苗的任用也将成为焦点。

彭博社分析指出，“黄金三年”给岸田推行更公平与更环保的“新资本主义”创造更大空间，他无须在短时间内改变包括央行刺激措施在内的经济政策。

索尼金融集团分析师森本俊太郎说：“选举结果反映了民众对岸田的支持，这可能使他更容易在日本央行行长黑田东彦任内维持宽松货币政策。”

岸田接下来会针对能源与食品价格上涨公布新援助配套，从中将可看出岸田对于延续“安倍经济学”或开辟自己道路的决心哪个比较大。岸田主张更公平地分配收入，让经济增长变得更可持续。他的“新资本主义”愿景细节还不详尽，但包括推动日本经济向绿色转型与实现排放目标的措施。

据时事通讯社发自华盛顿的消息，自民党取得稳固的执政基础，让华盛顿感到安心。报道称，当美方知道安倍遇害，最担心的是安倍打造的政策会后退，也担心日美同盟和加强日本军事路线会出现动摇。美国总统拜登在7月9日同岸田通电话时，就强调了自由开放的印太政策以及四方安全对话（Quad）是安倍的不朽遗产。