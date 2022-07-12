（东京综合电）刺杀日本前首相安倍晋三嫌凶山上彻也的母亲是韩国统一教的信徒，但安倍不是统一教的成员，也不是教会的顾问。

韩国统一教日本分支负责人田中富广7月11日在东京记者会上证实，山上的母亲在1998年左右开始参加统一教活动，但在2009年至2017年期间停止。两三年前，她与统一教成员重新建立了联系；过去半年里，每月会参加一次教会活动。

不过，田中拒绝对山上母亲捐款一事置评，理由是警方正在调查。

安倍上周五（8日）在奈良市街头发表演说时遭枪杀，枪手山上彻也当场被捕。日本媒体报道，山上供述的干案动机是母亲执迷于某宗教团体，向该团体捐赠了大量资金，导致他们家庭陷入财务困境。他认为安倍与这个团体有密切关系。

田中说，教会是在与山上母亲熟悉的人交谈后才知道她陷入经济困境，但教会不知道是什么原因导致她的经济出现问题。田中说，教会对刺杀事件感到震惊，将配合警方的调查。

田中也说，安倍和山上都不是教会成员，安倍也不是教会的顾问。但安倍曾向教会附属机构举办的活动发送信息，并表明支持这个机构的全球和平运动。

据教会网站，立场保守的安倍去年9月出席这个附属组织举办的活动时，赞扬了它为朝鲜半岛和平做出了贡献。

日本警方已经证实，山上供述他对某个特定组织怀恨在心，但警方没有公布这个组织的名字。

路透社称无法联系到山上的母亲，也无法确定她是否属于任何其他宗教组织。

奈良警方周一说，他们在统一教运营的一处设施中发现了明显的弹孔。山上告诉警方，他在射杀安倍的前一天曾在这个设施练习。

统一教又名“世界和平统一家庭联合会”，由韩国人文鲜明于1954年创立，在全球拥有1000万信徒，当中日本的信徒约60万人。这个教会以指定跨国婚配和办集体婚礼闻名。

文鲜明自称是“救世主”，具有尖锐的反共立场。他能说一口流利的日语，1960年代后期在日本成立了反共组织“国际战胜共产主义联合会”，并与日本政界人士建立了关系。

国际战胜共产主义联合会的网站说，安倍的外祖父、前首相岸信介是文鲜明主持的一场联合会宴会的名誉执行主席。

文鲜明于2012年去世，他在世时创建了一个商业帝国，除了创立保守的《华盛顿时报》之外，也在韩国和日本拥有报社。

多年来，批评者一直把统一教列为邪教，并质疑教会的财务状况。统一教则说自己是合法的宗教团体。