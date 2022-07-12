安倍守灵仪式岸田耶伦等致最后敬意

美国务卿布林肯也抵达东京吊唁，他当天礼节性拜访日本首相岸田文雄时，向岸田递交了美国总统拜登写给安倍家人的吊唁信。岸田在会谈中告诉布林肯，他“将继承安倍前首相的遗志，致力于进一步强化日美同盟”。

（东京综合电）日本前首相安倍晋三的守灵仪式星期一（7月11日）在东京增上寺举行，首相岸田文雄和美国财长耶伦到场表达最后的敬意。

估计有数百人出席了这场守灵仪式，当中包括日本政界高官和企业领袖。

耶伦在寺庙外告诉记者：“大家都对安倍逝世深感悲痛。”她在庙内向安倍献香致敬，还问候了安倍的家人。

耶伦说：“安倍是一位有远见的领导人，他强化了日本……他的遗产将继续存在。”

安倍的私人葬礼订周二（12日）举行，公众追悼会则会在较迟时候才公布日期。

周一稍早时，美国国务卿布林肯也抵达东京，对安倍遇刺身亡表示哀悼。

布林肯原本应该在结束对曼谷的访问后回国，但他因安倍逝世而临时改变计划到东京短暂逗留。他当天礼节性拜访日本首相岸田文雄时，向岸田递交了美国总统拜登写给安倍家人的吊唁信。

共同社报道，岸田在会谈中告诉布林肯，他“将继承安倍前首相的遗志，致力于进一步强化日美同盟”。

布林肯在会面后告诉媒体，安倍“在提升美日关系方面做得比任何人都多”，他也称安倍是个“有远见的人”。

布林肯是首位与岸田直接会面吊唁安倍的美国政府高官。在拜访岸田前，布林肯还在美国驻东京大使馆与工作人员一同默哀。

日本内阁秘书长松野博一在记者会上说，日本对于布林肯紧急访日，以及日美首脑通电话时拜登总统的慰问等美方温暖情谊，深表感谢。

安倍遇刺事件报告：安全与保卫机制出现疏漏

松野也说，政府已收到有关安倍遇刺事件的报告，显示安全与保卫机制出现疏漏。他说，政府接下来预计会讨论和调查这起事件中的安全漏洞。

安倍上周五（8日）在奈良市街头发表演说时遭枪杀。日本放送协会（NHK）报道，日本警察厅方面认为现场警官未遵循警察应对指南行动，正就此进行进一步核查。

NHK称，8日案发时，嫌凶山上彻也在数米距离内向安倍开了两枪。

日本警察厅方面对NHK说，在山上两次开枪之间，有将近三秒的间隔，警察厅方面认为，当时在现场的警官未能遵循日本警察警卫保护重要人物时的应对指南行动。

根据相关指南，听到枪声时，现场的警察首先应让保护对象俯身并把他围在中间，随后立即把他转移至车辆内等安全场所。

从视频看，袭击者山上第一枪似乎并未打中，当时安倍未躲闪，仍然站在演讲台上。致命伤来自袭击者的第二枪，枪响后，安倍缓缓倒地。

专家认为，安倍的相关安保至少存在三大漏洞。一是警方可能未预料到会发生枪击案；二是安倍为前首相，安保级别可能不够；三是安倍贴身保护的人员在相关技能与应对方面有重大欠缺。