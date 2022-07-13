樱花落尽东京雨 万民夹道送安倍

日本前首相安倍晋三的葬礼周二（7月12日）下午在东京举行，大批民众夹道目送这位至今执政时间最长的首相最后一程。

妻拒绝为安倍举行国葬

安倍上周五在奈良市街头为党内候选人助选时遭一名男子枪击，送往医院后因失血过多而死亡，终年67岁。自民党内安倍派系倡议为他们的舵主举行国葬，但安倍夫人拒绝了，她坚持举行家族葬礼，只限家属和亲友参加。大型悼念活动择日举办。

葬礼举行的这一天，夏季的东京罕见地下起一阵雨，带来了几许凉意。葬礼在增上寺结束之后，载着安倍棺柩的灵车环绕东京政府办事区一周，沿途都有民众挥手致意。安倍夫人昭惠手捧灵位坐在灵车前座，频频向民众点头回礼。

灵车途经多个标志性地点，包括自民党总部、首相府、国会大厦以及议员会馆，都是安倍两度执政、共八年零八个月期间拼政绩的地方。

当灵车绕进首相府时，现任首相岸田文雄和内阁成员双手合十在外迎接。

岸田在推特上写道：“安倍是日本宪政史上在位最久的首相。他以卓越的领导力领导了国家，在悼念他的同时，也致以无上敬意。”

据日本媒体，安倍在位时一共出访了80个国家和地区，他“着眼全球”的外交政策获得国际的高度评价，也提高了日本的国际地位。

自民党名誉顾问麻生太郎是安倍的盟友，在安倍执政时担任过副首相。麻生在安倍的葬礼上说：“在外交上，安倍很出色，是日本战后最优秀的政治家。他有勇气坚持自己的理想，有勇气提高日本在国际社会的存在感。”

获授“大勋位菊花章颈饰”

过去两天，日本所有政府机关都为安倍降半旗，这原本是首相若在任内去世才有的礼遇。日本内阁也决定予以他日本最高荣誉的“大勋位菊花章颈饰”。

昭惠在葬礼中说：“这一切来得太突然了，我还不能相信丈夫已经不在了。那天早上8点，我们还一起吃了早饭，然后我送他出门。11点30分，我被告知他遭人枪击，当时周围的人说不要告诉安倍的妈妈，我只能‘嗯’一声，强作镇定。我丈夫是个善良的人，他喜欢让别人也高兴，为别人做事。今天，有这么多人来参加他的葬礼，他会很高兴的。”

安倍和昭惠1987年结婚，两人上个月刚刚庆祝了结婚35周年。据报道，2007年安倍第一次因病下台时，她曾劝丈夫离开政坛。不过，2012年安倍决定重新执政，她也鼎力支持。为了照顾丈夫的健康，昭惠学习健康料理，而且经常在外交场合为不能喝酒的丈夫挡酒。

葬礼上播放了安倍的生活视频，包括他弹钢琴、与妻子一起唱歌、两人在打乒乓球等。

在民众献花角落，放着一张安倍笑容亲切的照片。

不少年轻人前去献花

前去为安倍献花的包括不少年轻人。早稻田大学一名女学生说：“安倍首相曾到我们学校演讲，主题是日本国政的未来。他和我们亲切交谈的画面还在我脑海中，实在不敢相信他已离开了人世。”

安倍的遗体过后火化，将安葬于山口县老家的安倍家墓园，与父亲的墓在一起。