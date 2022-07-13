斯里兰卡危机：你需要知道的五件事

面对排山倒海的“下台”声浪，斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）星期三（7月13日）凌晨搭军机，逃离至马尔代夫。

上万名反政府示威者7月9日占领总统府后，拉贾帕克萨原本承诺在13日辞职。岂料，他在正式卸下国家最高领导人职务前，成了弃国的流亡者。

拉贾帕克萨出逃的消息传出后，数百人冲进总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）的办公室，要他辞职下台。维克勒马辛哈随后宣布国家进入紧急状态。

斯里兰卡局势为何陷入如此动荡？这个曾经的“印度洋上的明珠”，今后又何去何从？

拉贾帕克萨是什么来头？

军人出身的拉贾帕克萨，在他哥哥马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）任职总统期间，出任国防部常务秘书，2009年负责领军粉碎分裂主义的淡米尔之虎解放组织（Liberation Tigers of Tamil Eelam），结束30多年的内战，被誉为战争英雄。之后，拉贾帕克萨家族得到大批僧伽罗佛教组织和民众的支持，被推上国家的权力宝座。

时隔13年，卸下总统后接任总理的马欣达今年5月迫于各方压力，黯然下台。然而，他的离职并未给斯里兰卡带来平静，暴力活动持续。

如今，弟弟的流亡意味着，统治斯里兰卡近20年的拉贾帕克萨“政治王朝”正式终结，成为整个民族的千古罪人。而推翻他们的人，正是当年把他们捧上位的人。

斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨（右）和兄长马欣达·拉贾帕克萨（左）。（法新社）

斯里兰卡经济为何陷入危机？

斯里兰卡正面临70年来最严重的经济危机，国家粮食、油气、药品等物资严重短缺，食品价格大幅上涨，人民苦不堪言。

虽然今年2月爆发的俄乌战争使全球经济陷入不稳定，但实际上，斯里兰卡今年7月宣布破产前，国家经济在过去几年已面临凋敝，而近几个月的局势不过是将民众逼上绝路的最后一根稻草。

分析人士认为，斯里兰卡历届政府对经济的管理不善，削弱了国家财政，导致国家入不敷出，国家生产和服务水平也直线下降。

2019年底，新官上任的拉贾帕克萨，实施民粹的减税措施，加剧了这一局面。几个月后，肆虐全球的冠病疫情更是扰乱了供应链，使依赖旅游业的斯里兰卡经济坠入深渊。

疫情也使许多在海外工作的斯里兰卡人丢失工作，汇款枯竭。尽管斯里兰卡从印度等邻国获得了信贷额度，但它仍无法定期支付进口燃料和基本食品的费用。

更糟糕的是，拉贾帕克萨在2021年转向有机农业，禁止使用化肥，这引发了农民抗议，并导致关键的茶叶、稻米等农作物产量下降，民众无法自给自足。

斯里兰卡人民生活有多潦倒？

由于斯里兰卡外汇储备跌至新低，进口发电机燃料等重要基本物资的资金严重缺乏，全国各地每天停电长达13小时，通讯网络时不时瘫痪。

面对燃料短缺，人们在无奈的情况下回归“原始生活”，开始用柴火做饭。

67岁的路边餐馆老板娘卡鲁纳瓦蒂感叹，用木柴生火必须忍受浓烟和烟尘，但如果不这样，餐馆只能面临倒闭的命运。她说：“即使是木柴，现在也很难找到，而且也变得非常昂贵。”

斯里兰卡政府积欠数百亿外债，无法进口粮食、能源等必需品，民众生活陷困。他们归咎拉贾帕克萨及其政治家族造成的这场人祸。（法新社）

和斯里兰卡成千上万中产阶级的专业人士一样，41岁医生卡哈杜瓦在国家面临燃料短缺后，选择“弃车”，改用脚踏车代步。

卡哈杜瓦说：“在这之前，我们必须在油站排队两三个小时才能添油……大约三周前，我在队伍中足足排了三天。改用脚踏车是一种绝望的行为。”

粮食短缺也促成价格飙升，食品通货膨胀率高达80%。这导致更多斯里兰卡人须挨饿，三餐温饱成问题。

斯里兰卡政府做了些什么？

尽管斯里兰卡经济不断恶化，拉贾帕克萨政府在2022年初却拒绝国际货币基金组织（IMF）的纾困计划，坚持以贷款缓解财务危机，指望旅游业能够反弹，汇款能够恢复。

政府意识到这场危机一发不可收拾后，急向印度、中国等国求助。这两个大国历来都在拉拢斯里兰卡，增加区域影响力。

印度至今已金援35亿美元（49亿新元），以支付斯里兰卡的重要物资。今年4月，斯里兰卡政府也紧急请求中国提供相当于25亿美元的援助。中国最终同意提供3100万美元的“紧急人道主义援助”。

2022年初，拉贾帕克萨曾要求北京当局重组斯里兰卡拖欠中国的约35亿美元债务，但这项提议未获得中方批准。中国外交部星期二（7月12日）表明，愿意与斯里兰卡和国际金融机构磋商，缓解债务负担。

数以千计的示威者走上首都科伦坡街头参与反政府游行，促使警方在总统官邸附近发射催泪弹和水炮驱散群众。（法新社）

民众对政府治国无方情绪高涨，抗议示威活动愈演愈烈，甚至演变成暴力事件。政府在5月6日，两个月内第二次宣布进入紧急状态，赋予安全部队拘留人民和扣押财产的广泛权力。

据报道，警方动用催泪瓦斯及水炮驱赶示威者，军方也在首都科伦坡出动军队维持秩序。

斯里兰卡今后何去何从？

在职总统被赶下台是斯里兰卡独立后史无前例的。宪法规定，如果总统辞职，国家总理将担任这一职务。

议会议长阿贝瓦德纳（Mahinda Yapa Abeywardena）7月13日宣布，现任总理维克拉马辛格将担任代总统，因为“总统已不在国内”。路透社报道，拉贾帕克萨逃至马尔代夫后，通过电话联系阿贝瓦德纳，向他确保会在“今天”递交辞职信。

阿贝瓦德纳说：“我们已经说明任命新总统的议会程序，我呼吁公众保持信心和冷静。”

维克拉马辛格其实也是被逼宫的对象，他较早前已表明将卸下总理职务。但是，如今他被推举为代总统，料难以平息抗议者对现有制度和政治阶层的不满。数百名示威者当天也聚集在他官邸前举行示威，要求他立即下台。

有分析指出，在总统和总理不在位的情况下，阿贝瓦德纳或担任一个月代总统，并在这段期间从议会成员中选出新总统，完成拉贾帕克萨剩余的两年任期。

斯里兰卡正经历自1948年独立以来最严重的经济危机，外汇储备处于历史低点，全国2200万人口每天都在为支付食品、药品及最关键的燃料进口费苦苦挣扎。（法新社）

《纽约时报》报道，科伦坡大学政治学教授乌扬戈达指出，新总统和总理的任命不意味国家危机就会就此缓解。

他说，虽然抗议活动是针对拉贾帕克萨家族的滥权行为，但示威者对更广泛的政治阶层内斗同样感到失望。组织者希望当权者的权力得到约束，希望政府有更多的问责和制衡机制。

乌扬戈达说：“整个政治阶层失去了民众的信任。政府与人民之间存在矛盾。除非这一矛盾得到解决，否则我们将继续面临动荡。”

斯里兰卡政治不确定使人们对国家与IMF的救援计划讨论产生了更多疑问。斯里兰卡财政部长萨布里今年5月说，任何救济计划都需六个月后才能开始执行，而国家可能要两年才能摆脱危机。