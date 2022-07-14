总统拉贾帕克萨出逃马尔代夫 兰卡总理要求议长提名新总理

斯里兰卡空军说，拉贾帕克萨星期三凌晨带着妻子和两名保镖，从首都科伦坡乘军机飞往邻国马尔代夫。拉贾帕克萨流亡海外，标志着拉贾帕克萨家族对斯里兰卡近20年的统治宣告终结。

（科伦坡综合电）斯里兰卡总统拉贾帕克萨星期三（7月13日）逃到邻国马尔代夫，他委任总理维克勒马辛哈为代理总统，令坚持要两人下台的反政府示威者怒不可遏，再度展开占据行动。维克勒马辛哈已要求议长阿贝瓦德纳提名一位朝野都能接受的新总理。

斯里兰卡空军说，拉贾帕克萨星期三凌晨带着妻子和两名保镖，从首都科伦坡乘军机飞往邻国马尔代夫。据亲信透露，拉贾帕克萨飞到马尔代夫首都马累。数十名在马累工作的斯里兰卡人当天走上街头，要求马尔代夫不要保护拉贾帕克萨这名“犯罪分子”。

拉贾帕克萨此前承诺在星期三辞职。斯里兰卡议长阿贝瓦德纳说，拉贾帕克萨离国后致电给他，告知会在当天稍晚送上辞职信，并任命维克勒马辛哈为临时总统。阿贝瓦德纳呼吁公众对国会选举新总统的程序给予信心，并保持和平。维克勒马辛哈则宣布组建一个包括军警高层的委员会，以控制局势及确保民众安全。

据印度媒体Republic TV报道，拉贾帕克萨计划星期三晚从马累飞往新加坡。路透社也引述政府消息人士报道，拉贾帕克萨预料会前往新加坡，并可能之后才递交辞呈。

拉贾帕克萨流亡海外，标志着拉贾帕克萨家族对斯里兰卡近20年的统治宣告终结。路透社引述政府消息人士报道，拉贾帕克萨的兄长、前总统马欣达（Mahinda Rajapaksa），以及曾任财长的弟弟巴西尔（Basil Rajapaksa）仍在国内。英国广播公司（BBC）则指巴西尔已前往美国。

维克勒马辛哈不下台 示威者：就继续占据办公室

拉贾帕克萨出逃的消息传出后，反政府示威者突破警方防线，冲入了维克勒马辛哈的办公室。参与示威的25岁大学生卡文达说：“在维克勒马辛哈也下台之前，我们这群人都会待在这里。”

示威领袖称，维克勒马辛哈是拉贾帕克萨的盟友，并警告说，如果维克勒马辛哈拒绝下台，他们将展开一场“决定性斗争”。

斯里兰卡国营电视台Rupavahini也因示威者闯入，一度中断运作。另一家国营电视台独立电视网络（ITN）也中断了广播，但原因未明。

据当地媒体报道，数百者示威者星期三晚突破了国会外设置的第一道路障，安全部队发射催泪瓦斯驱散人群。为安全起见，美国驻科伦坡大使馆于星期三下午与星期四暂停领事服务。

总统选举定7月20日举行

维克勒马辛哈接掌大权后，宣布全国立即进入紧急状态与实施宵禁，但很快收回命令，称会在迟些时候再做宣布。他说：“示威者没有理由闯入总理办公室。他们希望阻止国会进程，但我们必须尊重宪法。安全部队因此建议我实施紧急状态与宵禁，我正着手这么做。”

斯里兰卡军方在一份声明中说，安全部队将尊重宪法，并呼吁公众保持冷静。

斯里兰卡国会定于7月20日选举新总统。维克勒马辛哈日前表示愿意辞职，但路透社引述消息人士报道，他仍是执政党人民阵线党的首选总统人选，但这还不是最终决定。

主要反对党统一国民力量的总统人选普雷马达萨（Sajith Premadasa）在推特发文说：“（所属政党在议会）只占一席的议员获委任为总理，现在这个人又成了代理总统。这就是拉贾帕克萨式的民主。真是一场闹剧、一场悲剧。”