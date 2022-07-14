世卫：全球病例飙升30% 欧美新一波疫情来袭 疫情远未结束各国应继续防疫减少传播

据英国国家统计局的数据，截至6月最后一周，英格兰估计有210万人感染冠病，相当于每25人就有一人。美国疾控中心主任瓦伦斯基说，截至7月2日的一周，BA.5导致的病例约占全美确诊病例总数的65％，BA.4占比16％，两者相加达80％以上。

（日内瓦综合电）过去两周，全球冠病确诊病例飙升30％，欧美多地成为新一波疫情震中。世界卫生组织总干事谭德塞称，“冠病疫情远未结束”，各国应继续采取保持社交距离、戴口罩、改善通风等措施减少病毒传播。

谭德塞周二（7月12日）在日内瓦记者会上说，“病毒正在自由传播，各国并未根据自身能力有效管理疾病负担”，“我担心持续上升的确诊病例会给本就紧张的卫生系统和医疗人员进一步带来压力。我还担心死亡人数的上升趋势”。

报道称，因人们近期开始频繁参加大型集会并恢复旅行，在奥密克戎亚型毒株BA.4和BA.5的快速传播下，欧洲已然成为新一波疫情震中。

据英国国家统计局的数据，截至6月最后一周，英格兰估计有210万人感染冠病，相当于每25人就有一人。即使曾染过冠病，也可能再度感染，但接种疫苗确实有助于预防重症。

世卫组织说，到目前为止，没有证据表明BA.5导致的症状比过去的奥密克戎变异株更严重，也没有证据显示疫苗和已经批准的治疗药物对这款变异株无效。

谭德塞指出，世卫组织突发事件委员会于7月8日举行会议，认为冠病疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC）。

专家：检测减少不利于遏制疫情

世卫组织研究冠状病毒部门的范科霍芙说，冠病病毒在全球范围内的传播速度非常快，但各国的病毒检测与基因测序等监测工作却在减少。专家认为，检测工作减少将阻碍追踪新病例和病毒演变的监测工作，不利于遏制疫情。

除欧洲外，BA.5和BA.4也在美国加速传播，掀起新一波染疫高峰。美国疾病控制和预防中心（CDC）主任瓦伦斯基说，截至7月2日的一周，BA.5导致的病例约占全美确诊病例总数的65％，BA.4占比16％，两者相加达80％以上。每天约5100人住院，自5月初以来，七天日均新增冠病住院人数翻了一倍。

白宫冠病疫情协调员阿什·贾敦促50岁以上的美国人接种追加剂，并指出将在今秋要求民众接种另一款针对奥密克戎变异毒株的二阶疫苗。

白宫首席防疫专家福奇说：“如果冠病病毒在全球和美国传播，变异毒株将继续出现。我们不应该让它扰乱生活，但我们不能否认这是需要应对的现实。”他敦促民众继续接种追加剂，“免疫力会减弱，所以及时接种疫苗至关重要”。

专家认为，BA.5和BA.4“逃脱”疫苗保护或感染冠病后所获免疫力的能力更强，但追加剂仍可大大降低患者出现重症和死亡的概率。

福奇认为，虽然美国因冠病死亡的日均人数已大幅减少，但每天仍有300人至350人因冠病而死，这是一个“不可接受的”数字。

瓦伦斯基说，许多美国人疫苗接种不足。据CDC的数据，有22％的美国人口生活在感染冠病高风险地区，45％在中等风险区，CDC建议人们在室内公共场所戴口罩。

然而，无法根治的冠病疫情正进一步恶化美国民众对当局的信任。

据皮尤研究中心7月发布的一项调查结果，随着疫情进入第三年，美国民众对于联邦和州政府官员，包括总统拜登和卫生官员的信任普遍下降，幅度从43％到54％不等。