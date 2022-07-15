日疫情大反弹 东京再升最高防疫警戒

日本全国各地的冠病疫情迅速反弹，首都东京的防疫警戒隔约三个月后再次调升到最高级别。首相岸田文雄说，目前不考虑收紧防疫措施，但要求民众保持“最高警惕”，在有效防控疫情之中维持经济运转。

由于奥密克戎亚型变异株BA.5传染力强，日本全境的新增病例节节上升，周四（7月14日）达9万7788起。这是2月17日以来首次超过9万起，逼近约10万4000起的最高纪录。东京当天的新增病例有1万6000多起，市政府决定将防疫警戒调到四个级别中的最高级别。

中央疫情专家团判断，这一波疫情将比以往的都迅猛，东京下来病例可能出现前所未见的爆炸性增长。如果按目前的速度发展，一个星期后，东京将每天增加超过2万3000起病例，两周之后可能攀上5万3000起。

除了东京，大阪周四的新增病例也破万。与此同时，神户发现了首个感染BA.2.75变异株的病例，在这之前，仅有约10个国家确认出现这种毒株。

神户市一名40多岁的妇女上个月发烧，冠病检测呈阳性，后来的基因组分析确认她感染了BA.2.75。

日本政府在3月已完全解除防疫措施，并正逐步对外开放国门。岸田周四在记者会上表明，目前不会收紧防疫措施，会继续维持经济运转。

“虽然感染已在全国范围蔓延，各年龄层的确诊人数都增加了，不过目前重症和死亡病例仍处于较低水平，床位使用率也低。因此，目前不考虑启动限制行动的措施，而是要求大家彻底防疫，以维持社会经济活动和防止蔓延。”

《读卖新闻》的最新民调显示，在上星期天的参议院选举之后，岸田内阁的支持率从选前的58%上升到65%。

日本每逢8月暑假都出现返乡潮，岸田政府担心这期间会出现疫情高峰，因此准备在全国1­万3000个关键地点、主要车站和机场等，设立免费冠病检测站，让人们在出行前接受检测，以防病毒大规模扩散。

至于当局会不会再实施边界管制，岸田说：“我们会考虑国内外的需求以及内外疫情，做出适当的决定。目前，我们没有考虑加强措施。”

日本国立感染症研究所报告，奥密克戎BA.5的感染病例占比现阶段已达近八成，预计在8­月第一周会彻底取代原有亚型。

为了保护民众和遏止病毒，岸田说，政府将加速扩大疫苗接种，尤其是尽快为60岁以上和患有基础疾病者，以及为约800万名医疗与护理人员注射第四剂。

政府专家团认为，如今为年轻人口加紧接种第三剂也非常重要。