试图恢复两国破裂关系 美将提供巴勒斯坦4.43亿元援助

美国政府资深官员透露，这项援助计划包括为东耶路撒冷的医院提供高达1亿美元的资金。此外，拜登在访问中东期间也会宣布让约旦河西岸和加沙地带的电信网络在2023年底前升级到高速的第四代通信标准。

（耶路撒冷综合电）美国将为巴勒斯坦提供3亿1600万美元（约4亿4356万新元）的援助，试图恢复两国破裂的关系。美国总统拜登星期五（7月15日）与巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈时，宣布这个消息。

美国政府的一名资深官员透露，这项援助计划包括为东耶路撒冷的医院提供高达1亿美元的资金，但这笔捐助还需经过国会的批准。拜登也会在访问期间宣布让约旦河西岸和加沙地带的电信网络在2023年底前升级到高速的第四代通信（4G）标准。

另外，拜登政府也将恢复向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）提供财政支持，向其提供2亿美元的援助款项，这是前特朗普政府暂停的项目。

特朗普在任期间也宣布将美国驻以色列大使馆迁至耶路撒冷，承认耶路撒冷为以色列首都，引发巴勒斯坦强烈不满，导致美巴关系破裂。

拜登7月12日从华盛顿启程，前往中东进行为期四天的访问。拜登此行第一站是以色列，之后前往巴勒斯坦约旦河西岸，最后一站是沙特阿拉伯。据了解，拜登也将乘这次中东之行重塑与沙特阿拉伯的关系。

美国指责沙特王储穆罕默德2018年批准在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内，杀害美国专栏评论员卡舒吉。这起事件造成两国关系紧张。

美媒：拜登此行为阻止 中国在中东地区扩大影响

拜登7月9日在《华盛顿邮报》撰文称，此次访问旨在加强两国的“战略伙伴关系”。作为美国总统，他的工作是“保持国家的强大和安全”，以应对中俄，而中东的能源供应“非常关键”。为此，他必须和沙特接触，以维护一个“一体化和更加稳定的中东”。

《纽约时报》分析说，在一定程度上，拜登此行是为了阻止中国在中东地区扩大影响。上周，沙特政府与美国政府悄悄地签署了一份谅解备忘录，两国将在沙特阿拉伯建设下一代的5G蜂窝移动网络方面合作。这是为了把中国的5G龙头企业华为排除在外。

试图减缓伊朗加速核计划

除了修补与巴勒斯坦和沙特的关系，拜登此次中东之行的另一目的是试图减缓正在加速的伊朗核计划。

拜登7月14日与以色列总理贝内特在耶路撒冷举行的联合记者会上说，希望说服伊朗恢复履行伊核协议，外交是实现伊朗无核武器目标的最佳方式。双方在当天的会谈中就伊核问题、以巴问题、以色列与阿拉伯国家关系正常化问题等进行了讨论。

拜登在欢迎仪式上说，美以之间的联系“根深蒂固”。他此行将努力促进以色列人在中东地区的融合，并重申继续支持以巴问题“两国方案”。