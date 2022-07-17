美国沙特承诺维持全球能源市场稳定 但沙方强调石油是商品非政治武器

两国会后发表联合声明，也同意定期就全球能源市场进行短期和长期磋商，并在气候和能源转型方面进行战略合作。

（利雅得／吉达综合电）美国和沙特阿拉伯发表联合声明，承诺将合力维持全球能源市场的稳定。美国总统拜登与沙特统治者会晤之后说，他预料沙特将进一步增加石油供应，以稳定市场。

拜登15日抵达沙特在红海沿岸的第二大城市吉达，同沙特国王萨勒曼和王储穆罕默德会谈。双方率领官员举行会谈后，发布了联合声明。

声明说，两国认为延续双边战略伙伴关系很重要，并重申要维护国际能源市场稳定。两国也同意定期就全球能源市场进行短期和长期磋商，并在气候和能源转型方面进行战略合作。

沙特没直接承诺提高石油产量

拜登会后告诉媒体，他预计沙特将进一步增加石油供应，这有助抑制燃料价格高涨的问题。

美国和沙特也签署了18项协议和谅解备忘录，要在能源、投资、通信、太空和健康领域合作。

拜登此行其实没有获得沙特直接承诺提高石油产量，但美国官员相信，沙特将在石油输出国组织与盟友（OPEC+联盟）8月3日开会时发挥主导作用，促成逐步增产的协议。

白宫在拜登同沙特领导人会谈后发出声明说：“沙特阿拉伯承诺支持全球石油市场平衡，以实现持续的经济增长……这些措施和预计未来几周的更多措施将可显著稳定市场。”

不过，沙特外交部政务部长朱拜尔说，政府是基于对市场的持续评估来确定供应，今年来已多次按需求提高了产量。他强调，石油是商品，并非政治武器，沙特将继续与包括俄罗斯在内的OPEC+联盟合作。“我们是依据基本因素做决定，而不是推测，也不是地缘政治。”

俄罗斯2月进兵乌克兰之后，美国不断试图挤压俄罗斯的石油出口和收入。

拜登也透露，他同沙特王储默罕默德见面时，直接提及沙特专栏评论员卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内遭杀害的事，并认为身为沙特实际统治者的王储对此负有责任。拜登曾因此事件恫言孤立沙特。

然而，美国国内汽油价格已逼近每加仑5美元（6.97新元）的新高，民怨日甚，在中期选举临近之际令执政者不安。考虑到能源荒和安全利益，拜登政府无法不与沙特这个石油最大出口国交往。美国国家安全顾问沙利文所说，拜登希望“重新调整”双方的关系，而不是破坏它。

沙特官方在拜登王储会面后也发声明说，王储告诉拜登，沙特已采取行动避免像卡舒吉事件的错误再次发生，但美国一样犯过错误，例如在伊拉克。

声明还说，王储表明，试图将某些价值观强加于他国可能有反效果。

卡舒吉生前为《华盛顿邮报》写专栏。在拜登与王储会面时，两人有一个碰拳问候的动作，这引起了人权人士的极大不满和谴责。

吉达是拜登中东之行的最后一站。他16日将出席阿拉伯领导人峰会，讨论油价动荡的问题。与会者是波斯湾合作理事会六个成员国以及埃及、约旦和伊拉克的领导人。美国官员说，拜登将在峰会上宣布向中东和北非提供10亿美元的粮食安全援助，减缓俄乌战争导致粮食无保障的情况加剧。

拜登是在13日启动就任总统以来的首个中东访问行程。走访沙特之前，他去了以色列和巴勒斯坦约旦河西岸地区。