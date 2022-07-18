载有11.5吨军事装备 乌克兰运输机坠毁八人罹难

（雅典综合电）一架乌克兰运输机星期六（7月16日）从塞尔维亚起飞前往孟加拉时，在希腊北部坠毁，机上八名机组人员罹难，他们都是乌克兰人。

塞尔维亚副总理兼国防部长斯特凡诺维奇17日在记者会上说，当地时间16日晚上8时40分（新加坡时间17日凌晨2时40分）左右，这架安-12运输机从塞尔维亚东南部城市尼什（NiŠ）起飞前往孟加拉，机上载有11.5吨（约1万公斤）的军用品如照明弹和地雷等。

孟加拉确认货物是“国防采购总局签订的合同，通过一个承包商从塞尔维亚为孟加拉军队和边防军采购的训练用迫击炮弹”。

据了解，这架运输机飞行至希腊北部城市卡瓦拉（Kavala）附近时，机师报告引擎故障并要求紧急迫降，但它飞抵卡瓦拉机场跑道前引擎就起火，随即在附近玉米田坠毁并爆炸。

目击者查普诺娃说：“它散发烟雾，还发出我无法形容的声音，接着越过山头撞到田野里。”

由于机上的军事装备高温燃烧产生大量白色有毒烟雾，当局封锁坠机地点周围500米地带，要当地居民待在室内并佩戴防护口罩。据报道，有两名消防员出现呼吸问题被紧急送医。

一些媒体指出，飞机上的武器是要运到乌克兰，斯特凡诺维奇驳斥这与事实不符。他说：“买家是孟加拉国防部，是完全授权的最终用户，也是合法买家。路线是从塞尔维亚城市尼什出发，技术经停安曼、利雅得、艾哈迈达巴德，终点是达卡。该航班拥有所有必要的文件和许可证。”

运营该安-12运输机的子午线航空公司总经理博格丹诺维奇说，这起事故与乌克兰或俄罗斯无关。