再实施紧急状态以保顺利选出新总统 斯里兰卡称与IMF谈判即将完成

斯里兰卡希望国际货币基金组织提供长期贷款，以稳定国家财政。IMF总干事格奥尔基耶娃16日对彭博社说，一旦新政府上台，债务重组谈判可能会“很快”进行，这可能为斯里兰卡取得新救助铺平道路。

（科伦坡综合电）斯里兰卡代总统维克勒马辛哈星期一（7月18日）说，政府与国际货币基金组织的谈判即将完成，与一些国家寻求援助的讨论也取得了进展。

斯里兰卡财政部今年5月发布数据显示，该国可用外汇储备已降至不足5000万美元。国际货币基金组织（IMF）6月底称，斯里兰卡只有“极低”水平的外汇储备。这种状况导致斯里兰卡今年以来的粮食、油气、药品等严重短缺，通货膨胀不断加剧，经济濒临崩溃。

斯里兰卡希望IMF提供长期贷款，以稳定国家财政；斯里兰卡也在寻求过渡资金，以恢复食品和燃料供应。

IMF总干事格奥尔基耶娃16日对彭博社说，一旦新政府上台，债务重组谈判可能会“很快”进行，这可能为斯里兰卡取得新救助铺平道路。

斯里兰卡18日起继续在全国范围实施紧急状态，确保20日国会选举新总统的工作能顺利进行。维克勒马辛哈上周发布一道戒严令，落实时间是7月14日中午至17日清晨5时。

维克勒马辛哈17日晚上发布新的戒严令时说，这是“权宜之计”，让国家进入紧急状态是为保障公众安全、维持公共秩序，以及维护对社区生活至关重要的物资和服务。根据斯里兰卡《公共安全法》，总统在戒严期间有权出台紧急法令，内容包括拘押人员、搜查住所及接管资产等。

民间组织：事实已证明戒严无效

斯里兰卡民间组织替代政策中心研究员丰塞卡指出，戒严已成为政府的既定对策。他告诉路透社记者：“过去发生的事件已证明这是无效的。”

4月以来，斯里兰卡领导人多次发布戒严令，以控制持续动荡的局势。自今年初以来，民众生活举步维艰，不满情绪日益积累。

首都科伦坡贫民区奴隶岛居民佩雷拉和家人买不起足够食物。他告诉法新社：“生活非常艰难，即使是一条面包也很贵。”这名74岁的老人家里有六个孩子，他说，他们吃一顿停一顿。偶尔吃到鱼，每人一小块。小孩吃鱼，成年人只喝汤汁。

斯里兰卡议会定19日提名新总统人选，并于20日投票选出新总统。候选人须获得225名议员中至少113人的支持。新总统将负责组建各党派参与的政府。

据了解，维克勒马辛哈是有力人选，他的主要对手是反对党领袖普雷马达萨。但反政府示威者已经表示，他们要维克勒马辛哈辞职下台。他若真的当选总统，恐将掀起下一波抗议浪潮。