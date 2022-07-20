国会今天投票 兰卡总统选举出现三角战

（科伦坡综合电）斯里兰卡星期三（7月20日）举行的总统选举出现三角战。斯里兰卡议会星期二提名包括代总统在内的三名候选人，当选者将接替已离境的前总统拉贾帕克萨。

斯里兰卡国会星期二在戒备森严的国会大厦举行了不到10分钟的会议后，宣布角逐总统之位的候选人名单。除了获执政党斯里兰卡人民阵线（SLPP）提名的代总统维克勒马辛哈，还有同样来自执政党但持异见的63岁前教育部长阿拉哈佩鲁马，以及左翼领袖迪萨纳亚克。

代总统维克勒马辛哈曾六次任总理

在国会接受提名前，主要反对党统一国民力量党（SJB）的党魁普雷马达萨突然在推特宣布不竞选总统。他说，由他领导的政党转而支持阿拉哈佩鲁马。

普雷马达萨说：“我希望斯里兰卡人民知道，我将在适当的时候作出正确的决定，以维护国家利益和所有斯里兰卡同胞的权利。”

法新社引述消息人士的话说，两人在星期一晚上达成协议，一人担任总统，另一人出任总理，并努力组建联合政府，以应对国家日益恶化的经济危机。

他们面对的强敌维克勒马辛哈曾六次担任总理。现年73岁的维克勒马辛哈获得人民阵线领导层的支持，人民阵线为国会最大党，控制着国会225个席位中的多数议席。

另一名候选人、53岁的迪萨纳亚克是左翼人民解放阵线（JVP）的领导人，这个政党在国会有三个席位。

原本有意角逐总统大位的第四人、前陆军参谋长萨拉特·丰塞卡未能获得议员支持，无法竞选。

国会定于星期三进行不记名投票，候选人须获得225名议员中至少113人的支持，才能接替贾帕克萨出任总统，完成他剩余的任期至2024年11月。

反政府示威者此前表明要维克勒马辛哈辞职下台，若维克勒马辛哈当选总统，预料将掀起另一波抗议浪潮。

当选者接手治理的是正与国际货币基金组织就救助问题谈判的破产国家。这个约有2200万人口的印度洋岛国正陷入1948年脱离英国、独立以来的最严重经济危机，通货膨胀率超过50%，外汇耗尽，全国缺粮、缺药、缺燃料。

斯里兰卡的邻国印度表明会伸手救援。印度驻科伦坡最高专员戈帕尔·巴格拉伊告诉《印度快报》，除了在今年提供38亿美元（53亿1000万新元）支持，印度准备在斯里兰卡进行更多投资，协助它应对外汇危机。