欧洲热浪升温 英国破40摄氏度历来最热

（伦敦综合电）百年一遇的热浪席卷欧洲，英国有史以来首次录得高于40摄氏度的高温。欧洲各国从交通运输到粮食与能源生产，无一不受影响。

英国气象局星期二（7月19日）说，当地时间下午12时50分（新加坡晚上7时50分），伦敦希思罗机场的气温达到了40.2摄氏度，打破了2019年7月创下的38.7度最高纪录。不过，这只是临时纪录，气象局还须检查设备才能决定是否要采纳这个高温纪录。

机场跑道“融化”

英国已经连续多天受高温天气困扰。18日，伦敦卢顿（Luton）机场的跑道因高温而受损，不得不暂停航班起降以便修复。据天空新闻报道，酷热天气也“融化”了布里泽诺顿空军基地的跑道。

地铁和火车等运输系统被迫减速或减班，以防轨道因高温变形而发生意外。这拉长了通勤时间，一些公司干脆让员工休假，以减少人们在酷热中通勤和进入闷热的工作场所。由于许多人在家工作，伦敦办公楼附近的购物区客流量少了18%。

专家说，英国的异常高温正是地球气候变化的结果，预料下来极端天气会更频繁。

欧洲联盟18日发布报告说，欧盟及英国近半土地本月面临干旱威胁，意大利、法国、西班牙、葡萄牙和罗马尼亚等都面临粮食减产问题。

根据欧盟委员会联合研究中心发布的“2022年7月欧洲旱情报告”，当前欧洲大部分地区旱情严峻，欧盟国家及英国44%的土地处于“干旱预警”状态，9%处于“干旱警告”。

报告说，今年春天欧洲气候已反常，热浪提前出现，降雨量比往年少。意大利、法国、德国、匈牙利、西班牙和葡萄牙等的河流水位下降，蓄水量趋枯竭，植物因土壤含水量降低而难以生长。

今年欧洲谷物等粮食作物收成本不容乐观，如今随着旱情加重，预计粮产将进一步削减。

多国水电站发电量下降

干旱也导致欧洲多国水电站发电量下降，冲击欧洲能源供应。

意大利的情况最严重，已有200多个市镇颁布条例，严格限制用水。许多城镇关闭了喷泉，洗车、浇灌菜地和花园被禁，夜间时段还暂停饮用水供应。

在西班牙，水库蓄水量比过去10年的平均水平低31%。在葡萄牙，用于水力发电的水量只有过去七年平均水平的一半。

据官方统计，整个欧洲地区已有600多人死于高温。

法国、意大利和希腊的大片地区面临极高的野火风险。欧盟已派出三架消防飞机帮助扑灭森林大火，其中两架前往葡萄牙，一架飞往斯洛文尼亚。

联合国秘书长古特雷斯18日在德国柏林召开的气候对话会上，通过视频再次提醒，地球上半数人类正处于洪水、干旱、极端风暴和山林大火的威胁中，没有一个国家能够置身事外。“我们正在面临抉择，要么一同采取行动，要么一起自杀。”