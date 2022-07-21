前总理当选斯里兰卡总统 民怨难息料引发新示威

（科伦坡综合电）斯里兰卡国会议员星期三（7月20日）推选73岁的代总统维克勒马辛哈为新任总统，希望这名曾六次担任总理的资深领袖能带领国家走出经济和政治危机。

不过，不少示威民众认为，维克勒马辛哈是被迫辞职下台的前总统拉贾帕克萨的家族盟友，因此，他接任总统可能无法平息民怨，料将引发新一轮示威。

根据斯里兰卡国会秘书长记录，在当天的议会总统选举投票中，维克勒马辛哈赢得过半票数，225名议员中有134人支持他。他的对手、63岁的前教育部长阿拉哈佩鲁马获得82票，另一名候选人、左翼领袖迪萨纳亚克仅得三票。

维克勒马辛哈当选后发言时说：“我们的国家正面临巨大的挑战，我们必须制定新战略来满足人民的愿望。现在，大家必须团结一致。”

拉贾帕克萨任期原定2024年11月结束，他上星期三离开斯里兰卡，并在第二天通过电邮正式辞任总统。维克勒马辛哈将接替他余下的任期。

维克勒马辛哈预计会在星期四（21日）宣誓就职及委任新总理，并在数天内组织新内阁。

星期三总统选举结果出炉后，大约200名聚集在总统秘书处外的示威者失望不已，高喊口号抗议。示威者佩里斯说，包括维克勒马辛哈在内的拉贾帕克萨政权一手造成的危机，令斯里兰卡人受苦受难，因此，示威群众同样拒绝接受维克勒马辛哈接任总统。“我们会继续抗议，我们不会停止。”

维克勒马辛哈则警告说，如果示威者意图推翻政府，占据总统和总理办公室，那是不民主的行为，他誓言必将严厉对付。

参与示威的民众阿贝拉特恩对于维克勒马辛哈当选感到震惊。“他的处事手法非常狡诈。他会以不同的方式控制我们。作为抗议者，我们会再次展开抗争。”

之前示威活动的组织者德杜瓦格指出，民众示威的目标之一是要拉贾帕克萨下台，实现这一目标后，当局也必须满足示威活动的主要诉求，那就是解决经济危机，以及粮食、燃料和药品短缺问题。

不过他说：“和拉贾帕克萨不同，维克勒马辛哈不是民粹主义者，大家都知道，他是无情的务实主义者。”

维克勒马辛哈出任代总统时，发布了戒严令，并在国会选举新总统前，宣布全国进入紧急状态，以确保选举顺利。当地媒体报道，星期三国会选举新总统当天，当局禁止民众在主要示威地点及附近集会。国会大厦周边也明显加强保安，数以百计的军警人员驻守在国会和周围通道，有至少三个地区设置了路障。

不过，示威者誓言会继续抗争。26岁的阿拉奇格说：“人们理应获得燃料，以便能使用交通工具，我们应得到公民的基本所需。示威会持续下去，直到再也没有斯里兰卡人为了生活苦苦挣扎为止。”