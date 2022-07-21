欧洲热浪引发极浓地表臭氧污染 影响人体健康

（巴黎、里斯本综合电）欧盟大气监测机构警告，席卷欧洲的热浪正引发非常严重的有害臭氧污染，对人体健康造成潜在影响。

欧盟哥白尼大气监测局在一份声明中说，“极度干燥酷热的天气加剧发生野火的风险”。监测局属下的应急管理服务部门警告，西欧大部分地区处于“极端火灾危险”（extreme fire danger）的状态，一些地区甚至处于“非常极端火灾危险”（very extreme fire danger）。

极端高温除了大幅提高林火发生的风险，也使地面出现高浓度臭氧。与高层大气中的保护层不同，地表臭氧是化石燃料和其他人造污染物排放，经阳光照射后出现化学反应的温室气体。臭氧危害人体健康，抑制植物的光合作用和生长。

哥白尼大气监测局高级科学家帕灵顿说：“过高的臭氧污染对人的呼吸系统和心血管疾病方面，潜在影响相当大。”监测局说，减少这些污染物的排放“至关重要”。

科学家已在西欧与南欧侦测到极高的地表臭氧污染，尤其在伊比利半岛和意大利北部部分地区上空；在葡萄牙、西班牙和意大利，单日最高地表臭氧水平已达到有害健康程度。

科学家警告，尽管整个伊比利亚半岛的情况可能会有所缓解，但随着气温上升，欧洲西北部地区的地表臭氧水平将持续攀升。这些地区的臭氧水平，预计将在未来几天达到峰值后缓解。

葡萄牙热浪夺逾1000人命

在葡萄牙，过去两周的热浪已夺走超过1000条人命。葡萄牙卫生署署长弗列塔斯警告，葡萄牙是全球最有可能受到极端高温严重影响的地区之一，因此当地必须做好更周全的准备。

葡萄牙气温上周已飙破40摄氏度，尽管过去几天气温已有所下降，但弗列塔斯指出，仍高于历年同期平均。

世界气象组织警告，当前席卷欧洲的热浪将持续至下个星期，高温等气候变化的负面影响将至少持续到2060年。当前的热浪应为那些排放更多二氧化碳的国家敲响警钟。

气象组织预测，这种规模和程度的热浪，在未来几十年会越来越频繁。极端高温天气除严重影响人类健康，还将对农业活动产生进一步负面影响，加剧当前因俄乌冲突引起的严重农作物减产问题。