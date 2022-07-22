意总理德拉吉二度请辞获允 引发欧洲及市场担忧

（罗马综合电）意大利总理德拉吉星期四（7月21日）提交辞呈，意大利很可能会提前在今年9月或10月举行大选。这位“亲欧派”领导人下台，引发金融市场及其他欧洲国家担忧。

意大利总统马塔雷拉当地时间星期四下午会见国会两院的议长，商讨下一步该怎么做，包括提前在今秋大选。意大利本届国会任期明年春季才届满，它过去不曾在秋季举行大选，这个时候国会一般在准备年度财政预算案。

德拉吉是因为他领导的执政联盟分裂，无法继续获得多数支持而决定辞职。意大利参议院星期三晚间对德拉吉政府的信任投票获得通过，但是执政联盟三个主要伙伴，即民粹的五星运动、极右翼的北方联盟党，以及前总理贝卢斯科尼领导的中右翼党派意大利力量党的议员都缺席，使得总投票人数不到参议院席位的一半。

对此，德拉吉认为，执政联盟的信任基础已不复存在，他不可能再重组去年2月上台时领导的多党派联合政府。他上周因同样理由提出辞职，但总统马塔雷拉拒绝了，并要他向国会报告及评估目前形势，以及寻求通过国会投票来确认政府是否仍拥有多数支持。

现年74岁的德拉吉曾担任欧洲中央银行行长，是带领意大利摆脱冠病疫情和恢复经济稳定的关键人物。外界普遍认为他辞职及提前大选，会对欧盟和意大利造成消极影响。

在市场准备迎接欧洲央行自2011年来首次加息之际，德拉吉决定辞职，打击了意大利债市和股市。意大利财政部前首席经济学家科多尼奥说：“短期内这对意大利施政及改革是一大打击。提前大选可能造成施政延误及中断，而且很可能年底前不会有预算案。”

欧盟经济专员真蒂洛尼指出，意大利执政联盟党“不负责任”行为将引发一场“风暴”，并警告意大利接下来几个月处境会很艰难。

彭博社报道，德拉吉辞职可能让意大利陷入混乱。欧洲目前正面临经济衰退，意大利也还得应对能源危机，需要议员们就改革达成一致，才能获得2000亿欧元的欧盟援助，但如今市场人士对此并不乐观。