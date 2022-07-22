拜登预计10天内与习近平通话 美匿名官员：内容与关税无关

拜登与习近平上一次通话在3月。美国称中国为主要战略对手，强调两国高层接触对维持现状和防止无意中陷入冲突是很重要的。

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期三（7月20日）说，未来几天预计他会与中国国家主席习近平通话。这将是中美两国领导人四个月来的首次对话。

拜登当天自马萨诸塞州回返华府时对记者说：“在接下来的10天内，我会与习主席通话。我预料会的。”

在拜登发表谈话后，白宫国家安全委员会发言人说，现在不会宣布或确定两国领导人将通话；中国外交部发言人汪文斌星期四回应两国领导人通话一事时说，目前没有可以提供的消息。

拜登与习近平上一次通话在3月。当时，拜登警告中国若为进攻乌克兰的俄罗斯提供物资支持将面对后果；习近平则强调“解铃还须系铃人”，暗示华盛顿须为乌克兰局势负责。

美国称中国为主要战略对手，强调两国高层接触对维持现状和防止无意中陷入冲突是很重要的。上月，华盛顿推动北约通过一份战略文件，指中国为北约面对的安全挑战。

美国为缓解国内通货膨胀压力，正考虑是否取消针对中国部分商品的进口关税，不过，美国政府匿名官员向彭博社透露，这次通话会涉及一系列双边、区域和全球问题，但与关税无关。

过去几个月拜登与他的经济团队会面，官员们讨论取消中国商品入口关税，是否有助缓解美国创纪录的通胀，或导致拜登被共和党人和工会抨击。一名知情官员透露，拜登政府担心即使削减关税，货品价格也不会调低，结果消费者享受不到好处。

拜登：佩洛西拟访台

美军方不认为是好主意

对于众议院议长佩洛西计划到台湾访问，拜登说美国军方认为这“不是一个好主意”，但他说不知道目前是什么情况。

台湾外交部说，他们注意到拜登的发言，并指台美互信良好，沟通渠道畅通。不过，台外交部也说，尚未收到佩洛西访台的“确切信息”。

北京星期二说，如果佩洛西访台，中国必将采取坚决有力措施加以回应，并指这类访问“严重损害中国的国家主权和领土完整”，若美国一意孤行，一切后果由美方负责。

佩洛西办公室以安全为理由拒绝置评。美国国务院指访台之行是个“假设性”问题。早前《金融时报》披露佩洛西访台的计划，报道还说白宫对此表达了关注。

目前正在台湾访问的美国前国防部长埃斯珀星期四接受媒体联访时说，美国官员的出访行程不应由中国决定。他认为目前美国政策一大问题就是让中国对美国决策有太多发言权。他说，美国应该做正确的事，让美国政治领导者到台湾了解情况，和台湾的领导人会面并听取台湾的观点，作为美国政治决策的参考。