斯里兰卡新内阁宣誓就职 军警强拆示威者营地逮捕数人

（科伦坡综合电）斯里兰卡新总统维克勒马辛哈周五委任了新内阁，同日下令军警强拆首都科伦坡的反政府示威者营地，令人关注新政府可能展开大镇压，动乱可能再起。

维克勒马辛哈委任国会领袖古纳瓦德纳为总理，他和17名阁员在星期五（7月22日）先后宣誓就职。据西方通讯社报道，维克勒马辛哈将兼任财政和国防部长，并可能任命一名初级部长协助执行财政部门的工作。

维克勒马辛哈和古纳瓦德纳现年都73岁，也都是被人民推下台的前总统拉贾帕克萨的盟友，因此反对者认为他们是前政府的延续。

古纳瓦德纳是执政的斯里兰卡人民阵线的资深国会议员，许多议员和身穿军服的军方代表出席了他的就职仪式。他先后担任过交通部长、城市发展和水供部长、外交部长、教育部长和公共行政部长等内阁职位。

装甲车支援镇暴军警 黎明拆营帐逮捕示威者

在古纳瓦德纳等就职之前，维克勒马辛哈下令强拆总统府附近的示威者营地。当天黎明时分，数百名全副镇暴装备的军警冲入总统办事处园地，拆除示威者的营帐，逮捕了一些人，现场也有装甲车支援。示威团体说，有至少50人受伤，一些记者也被士兵殴打。

维克勒马辛哈在拉贾帕克萨上周出逃之后担任代总统，周一宣布国家进入紧急状态，授权军警可逮捕和未经起诉长时间拘押嫌疑人。他周四正式就任总统后警告，占据国家建筑是非法的，除非示威者自行离开，否则将被驱逐。

示威者代表随着表明，会在星期五下午新内阁宣誓后撤离，不料当局天还没亮就动手。

警方发言人告诉路透社：“军警和警方特种部队在凌晨展开联合行动，从抗议者手中夺回总统秘书处，这些人没有合法权利占据这个地方。”他说有九人被捕，其中两人受伤。

示威者阿贝拉斯内（34岁）受访时愤怒地说：“军警狠狠地殴打我们，维克勒马辛哈根本不晓得什么是民主。”

律师协会会长 谴责军警行动破坏国家形象

科伦坡智库政策替代中心高级研究员冯赛卡说，军警过度使用武力是毫无必要的，尤其是示威群众已表明会撤离。

斯里兰卡律师协会会长佩里斯发声明说，被拘留者当中包括一名律师。他谴责军警的行动破坏斯里兰卡的国际形象。“不必要地使用暴力对这个国家及它的国际形象没有帮助。”

斯里兰卡正处于1948年独立以来最严重的经济危机，外汇耗尽，燃油、粮食和药物等必需品短缺，国家宣告破产，引发民反。

过去几个月来，斯里兰卡示威与抗议不断，要求政府解决民生问题，但政府束手无策，结果数以万计的民众两星期前闯入总统府，最终迫使拉贾帕克萨下台出逃。

维克勒马辛哈将延续拉贾帕克萨的剩余任期至2024年11月。新政府正在寻求国际货币基金组织（IMF）救助，以解燃眉之急。