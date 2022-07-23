科学家：山火频发 今年或成为欧洲失去最多森林一年

（巴黎／马德里／雅典综合电）在地狱级高温的“炙烤”下，欧洲多地近来山火频发。科学家警告，欧洲各地今年以来发生的山火极有可能让2022年成为欧洲失去最多森林的一年，气候变化的负面趋势未来可能引发持续时间更长、火势更猛的山火。

2022年以来，法国、西班牙和葡萄牙部分地区的山火已经烧毁5180平方公里的土地，相当于七个新加坡。这个数字已高于2021年的4700平方公里。

欧洲森林火灾信息系统（EFFIS）预计，2022年很可能超越2017年，成为欧洲最多森林毁于山火的一年。2017年有近1万平方公里土地烧毁。

EFFIS卫星监督服务协调员米格尔说：“以前山火季节集中在7月至9月，如今山火季节越来越长，火势也非常猛烈。我们预计气候变化将给欧洲带来更严重的山火条件。”

欧盟哥白尼大气监测服务首席科学家帕林顿说，欧洲干旱的土地上有很多燃料，中欧和南欧的山火风险明显上升。

希腊政府呼吁欧盟采取协调和迅捷的行动扭转气候危机，解决这个跨国问题的方案不能停留在国家层面。希腊过去一周处理了390场山火，平均每天应付50起至70起。

森林大火还会释放大量二氧化碳到大气中。哥白尼大气监测服务较早前说，6月和7月发生在西班牙和摩洛哥的山火产生了约130万吨二氧化碳，这是2003年有记录以来同期的最高值。

欧洲这股骇人的热浪正稳步朝欧洲东部移动，意大利、波兰和斯洛文尼亚等国相继发布最高温警报。

世界气象组织秘书长塔拉斯7月19日警惕，令人窒息的热浪将成为欧洲夏季的常态，气候变化的负面影响或至少持续到2060年。