用YouTube和网红拍摄短片 朝鲜以社媒宣传平壤生活

朝鲜进入金正恩治理的时代后，官方宣传一改传统，开始成立YouTube频道，甚至有网红拍摄短片宣传平壤生活。近日一名年仅11岁的女童，就以流畅的英式英语宣传平壤生活，备受关注。

女童林松儿YouTube频道英语介绍平壤订户5万多人

朝鲜女童林松儿的YouTube频道“Sary Voline”今年1月27日开设，截至7月22日的订阅用户数量5万5000多人。她上传了四个视频，介绍自己是小学五年级学生，给观众介绍平壤有趣的地方。

她在4月26日上传的第一个视频，用标准的英式英语向观众介绍自己生活的平壤是一座非常美丽且壮观宏伟的城市。她说：“大家应该很好奇我的英语怎么会这么好。我从小就跟妈妈学英语。我是英国女作家罗琳的小说《哈利波特》的死忠粉丝。”

7月19日，她上传了和朋友吃刨冰解暑的视频。她在视频结尾的一句“下次在纹绣水上乐园见吧”，预告了后续视频。2013年建造的纹绣大型水上乐园是金正恩的重要政绩之一。

曾任朝鲜驻英国副大使的脱北者太永浩告诉美国网媒“朝鲜新闻”（NK News）：“林松儿是以前跟我一起在伦敦大使馆工作的朝鲜外交官林俊赫的女儿，也是2015年去世的朝鲜第一代革命元老李乙雪的外曾孙女。因为在英国长大，所以能说标准的英式英语。”

李乙雪与朝鲜国父金日成在抗日游击队中立下汗马功劳，1995年获得“人民军元帅”称号。李乙雪2015年11月7日因肺癌去世，朝鲜为他举行国葬，金正恩在葬礼流下泪水。

朝鲜的对外宣传一向是穿着韩服的中年女主播，以流畅又有威严的嗓音播报新闻。“朝鲜新闻”称，有证据显示朝鲜国营的西光传媒集团2018年起主导当地网红利用自媒体进行宣传，许多精通英语、华语、俄语的朝鲜网红出现在实验短片中，以一种华丽却明显带有脚本的方式为国家宣传。林松儿的视频也极有可能是当局主导的。

东国大学朝鲜学系教授金熔炫认为，朝鲜推出儿童YouTuber有两个原因：一，宣传朝鲜是跟随全球新媒体发展的普通国家；二，炫耀朝鲜儿童和青少年对体制的忠诚度都很高。

分析：通过儿童宣传体制 避免谷歌账号被封

另有分析指出，朝鲜通过儿童宣传体制是为了避免谷歌账号被封的策略。

据了解，朝鲜对外宣传媒体《朝鲜的今天》《我们民族之间》等在YouTube上传了宣传体制的视频，但账号因违反使用条款等原因被谷歌封禁。