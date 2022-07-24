美促中“开粮仓”助解决全球危机 中方：美借机抬高粮价谋利很不负责任

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇说，中国为解决全球粮食安全问题做出了积极贡献，包括同联合国粮农组织、世界粮食计划署合作，以及向发展中国家提供了约3万公吨的紧急人道粮食援助。

（华盛顿／基辅综合电）美国呼吁俄罗斯履行同乌克兰签署的黑海解封协议，尽快让乌克兰谷粮出口。美国也促请中国，释放庞大的粮食储备协助解决全球粮食危机。

按俄乌星期五（7月22日）签署的协议，船只可从乌克兰的三个黑海港口恢复运送谷粮出口，各方不得攻击。两国交战后，乌克兰这个产粮大国的谷物出口因俄军封港而中断。

白宫发言人柯比过后对记者说：“我们全心期待协议能够迅速开始落实，以防全球最脆弱的群体进一步陷入不安和营养不良的困境。我们相信这次会有所不同，我们拭目以待。”

美国国务院负责政治事务的副国务卿纽兰在阿斯彭安全论坛上，赞扬土耳其政府和联合国秘书长古特雷斯促成了俄乌协议。

她指出，俄罗斯2月侵略乌克兰引发的封锁，导致发展中国家尤其是非洲国家的食品价格飙升，俄罗斯在全球的压力下不得不采取行动。

俄罗斯国防部长绍伊古在签署协议后说，黑海港口的谷物出口可在“未来几天”启动。他也承诺，莫斯科不会在乌克兰港外排雷后乘机发动攻击。

粮食出口协议签署后 俄军再袭击敖德萨港口

然而，就在协议签署后隔天，乌军方说，俄方星期六发射导弹袭击了乌南敖德萨港的基础设施。这个港口正是俄乌协议开放的三个港口之一。

乌南部作战司令部在Telegram上说，敌方用“口径”（Kalibr）巡航导弹袭击敖德萨的贸易港，两枚导弹被击落，但两枚击中港口的基础设施。

乌克兰总统泽连斯基周五在每日视频演讲中说，协议“完全”符合乌克兰的利益，乌军将完全控制港口的进出。他还说，乌克兰目前有约2000万吨、总值100亿美元（约140亿新元）的谷物可供出售，这有助于缓解粮食危机。

协议签署后，小麦价格马上暴跌，回落至俄乌战争之前的水平。在芝加哥期货交易所，9月份交割的小麦价格下跌5.9％，至每蒲式耳（Bushel，约27公斤）7.59美元，是2月24日俄军入侵乌克兰以来的最低收盘价。

在乌克兰谷粮出口有望之际，美国也呼吁中国协助全球应对粮食危机。

国务院制裁协调办公室主任奥布莱恩周五对媒体说：“我们希望看到它发挥大国的作用，为全球各地的贫民提供更多粮食。中国一直是非常积极的粮食买家，不断囤积粮食……而这个时候，全球有数亿人处于粮食无保障的灾难性阶段。”

国际谷物理事会估计，2021／22年度，中国的粮食库存达3.234亿公吨，占全球总量6.074亿公吨的一半以上。

奥布莱恩说，4月从乌克兰运出的第一批粮食中，就有约40％运往中国。

对此，中国回应说，它必须保持一定的粮食储备，因为中国的耕地占全球不到9％，人口却占全球五分之一。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇说，中国为解决全球粮食安全问题做出了积极贡献，包括同联合国粮农组织、世界粮食计划署合作，以及向发展中国家提供了约3万公吨的紧急人道粮食援助。“美国在指责他国囤粮、催促放粮的同时，却丝毫没有减少本身用粮食生产能源的消耗上，甚至借机抬高粮价，谋取私利，很不负责任。”