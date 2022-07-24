乌克兰未收复被俄占领土地前 泽连斯基：停火只会使战争继续拖延

乌克兰总统泽连斯基指出，没收复被占土地就停火，只会助长更广泛的冲突，让莫斯科有机会重整军队，补充军备后再发动进攻。他强调：“首先必须解放所有领土，然后我们才可以在谈判桌上讨论，未来数百年我们可以如何相处。”

（华盛顿综合电）乌克兰总统泽连斯基警告，在未收复被俄罗斯占领土地之前就停火，只会使这场战争继续拖延下去。

泽连斯基星期五（7月22日）在基辅戒备森严的总统官邸接受《华尔街日报》专访时指出，在这种情况下停火只会助长更广泛的冲突，让莫斯科有机会重整军队，补充军备后再发动进攻。

泽连斯基说，“冻结与俄罗斯联邦的冲突，意味着让俄罗斯联邦有暂时喘息的机会。”

他强调：“首先必须解放所有领土，然后我们才可以在谈判桌上讨论，未来数百年我们可以如何相处。”

泽连斯基承认，俄罗斯的入侵对西方企业和消费者造成了损失。他赞扬乌克兰的盟友拒绝屈服于俄罗斯的讹诈，继续支持乌克兰抵抗“一个更强大的敌人”。“我对这些国家的人民表示感谢，这对他们来说很困难，他们现在物价很高……”

自俄罗斯入侵乌克兰以来，俄黑海舰队的封锁行动导致世界各地的粮食供应受到严重干扰，谷物价格飙升，贫穷国家尤其深受其害。

俄乌双方代表22日签署了协议，以重新开放乌克兰的黑海港口，让粮食出口得以恢复。对此，泽连斯基说：“今天对莫斯科的外交让步可能会在一定程度上稳定市场，但只能提供暂时的喘息，并在未来产生回响。”

泽连斯基还谈到美国提供的高机动性多管火箭系统海马斯（HIMARS）。他说：“西方为我们提供的海马斯用料不同，它的效力远低于乌克兰扭转战争局势所需。”

他指出：“我们更迫切需要防空系统，以应对前线俄军把大量远程导弹投在原本和平的数百座城市。”

白宫：拜登政府研究 是否派美制战斗机到乌克兰

美国国防部22日宣布，将再为乌克兰提供2亿7000万美元（约3亿7475万新元）的军事援助，包括四套高机动性多管火箭系统海马斯，使得总数达到20套。

声明指出，此轮援助中价值1亿7500万美元的武器装备由美国总统拜登直接批准并从国防部库存中调取，其余9500万美元是国会此前批准的援乌资金一部分，由国防部用来向军工企业采购上述无人机。

此轮援助过后，拜登政府执政以来承诺的对乌安全援助总额已达约82亿美元。

白宫发言人柯比22日在新闻简报会上说，拜登政府也在研究是否派美制战斗机到乌克兰。