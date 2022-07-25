世卫专家看法不一致 为猴痘发最高警报谭德塞考量五因素

世卫组织紧急委员会21日开会讨论及评估是否应宣布猴痘为影响全球的紧急事件，但仍无法达成共识。委员会有九人反对、六人赞成。这也是世卫组织首次在专家委员会无法达成一致及没有发出劝告的情况下，就由总干事自行决定宣布的全球突发公共卫生事件。

（日内瓦综合电）全球猴痘病例不到一个月就从3000多起，增至超过1万6000起，涉及的国家及地区也从47个增至75个，世界卫生组织总干事谭德塞指出，这显示疫情正迅速蔓延，因此决定就猴痘疫情发布世卫最高级别的警报，以加强全球合作，遏制疫情扩散。

委员会只负责提供建议 最终决定权在总干事

谭德塞星期六（7月23日）在日内瓦举行的记者会上说，世卫组织紧急委员会21日再次开会讨论及评估是否应宣布猴痘为影响全球的紧急事件，但是仍无法达成共识。委员会有九人反对、六人赞成。

谭德塞强调，委员会只负责向总干事提供建议和参考，最终决定权在总干事。

这也是世卫组织首次在专家委员会无法达成一致及没有发出劝告的情况下，就由总干事自行决定宣布的全球突发公共卫生事件。

谭德塞说，做出这一决定，是考虑到猴痘疫情的蔓延速度，以及根据《国际卫生条例》考量的五个因素。

第一，各国提供的信息显示，猴痘病毒已迅速蔓延到许多以前从没出现过病例的国家；其次，猴痘疫情已满足《国际卫生条例》规定的宣布“国际关注的突发公共卫生事件”的三项标准；第三，专家委员会虽未达成共识，但已为总干事的决定提供支撑；第四，有关猴痘的科学原则、证据和其他相关信息目前还不充分，尚有许多未知数；第五，猴痘对人类健康造成风险，可能形成国际传播，对国际通行也有潜在干扰。

谭德塞说，虽然他宣布猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，但“就目前而言，这是集中在男男性行为者，特别是有多个性伙伴的男性中暴发的疫情。”因此，可以通过适当策略来阻止疫情。

他说，今年6月世卫组织专家开会时，全球有47个国家和地区通报3040起猴痘病例，而当时专家认为疫情暂未构成“国际关注的突发公共卫生事件”。但在那之后病毒迅速传播，7月21日专家委员会再次开会时，全球已有75个国家和地区通报了超过1万6000起猴痘病例，以及五起死亡病例，说明世卫有必要及时反应。

美国考虑宣布为公共卫生紧急状态

世卫组织和谭德塞之前被指在冠病疫情暴发后，太迟宣布全球卫生紧急状态，导致疫情一发不可收拾而饱受批评和指责。

对于这次把猴痘疫情列为和冠病一样等级的全球卫生紧急情况，美国卫生部赞扬说，这是号召国际卫生团体总动员，合力抗疫的重要步骤。

美国政府也在考虑是否宣布猴痘疫情为公共卫生紧急状态，并已开始为民众提供疫苗及增加病毒检测。截至7月22日，美国累计超过2800起猴痘病例。

在猴痘疫情高风险地区的欧洲，药品管理局建议欧盟批准扩大天花疫苗Imvanex的适应症范围，用于帮助成年人预防猴痘及阻断病毒传播。