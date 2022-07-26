格陵兰岛冰山加速融化 专家：三天水量可填720万泳池

（华盛顿综合电）格陵兰岛气温不断上升，导致当地冰山融化速度加快。美国国家冰雪数据中心的数据显示，单是7月15日至17日期间，格陵兰岛每天融化的冰量达60亿吨，三天融冰量足以填满720万个奥运标准游泳池。

在北冰洋和大西洋之间的格陵兰岛7月15日至17日的气温约为60华氏度（15.5摄氏度），比往年同个时候的温度高了10华氏度。

美国科罗拉多大学地球科学与观测中心和国家冰雪数据中心科学家斯坎博斯（Ted Scambos）告诉《今日美国》，受来自加拿大北极群岛的暖空气影响，格陵兰北部冰山加速融化。在这同时，北极上空还有一个高压穹，创造了“异常广泛的融冰事件”。

美国国家大气研究中心气候和全球动力学实验室的科学家利普斯科姆（William Lipscomb）说，格陵兰岛各角落气温各不相同，最冷的是高海拔地区，靠近冰盖的中心。

气温一高于冰点或零摄氏度，冰山就会开始融化。利普斯科姆说：“近年来，格陵兰岛常出现热浪，最近的变暖就是一个例子。任何高于冰点的温度都会导致一些表面融化。”

在上世纪80和90年代，格陵兰岛不曾发生这么大规模的融冰事件，但从2000年代开始尤其是2010年以来，融冰的范围更加广泛。

专家预计有更多融冰事件

美国国家冰雪数据中心的斯坎博斯说，预计会有更多的融冰事件。

“这将是整个夏季的多次融冰事件之一。我们预计大约有1000亿吨的水流入海洋，现在整个格陵兰岛每年都在流失大量的冰。”

美国宇航局戈达德太空飞行中心的冰科学家库尔茨说，数据显示，过去20年里，格陵兰岛每年损失约2000亿吨冰。“这直接导致全球海平面上升，并具有重大的社会影响。”

利普斯科姆说，在全球某些地区如亚洲，季节性供水取决于冰川融化的时间。

“如果融化发生得太早，那么当你农耕时期需要水时，你可能无法获得水；如果冰川完全融化，那么你将根本没有冰川融化的水源。随着气候持续变暖，这将是本世纪后期人们得担心的事。”