欧美热浪持续 工会吁限制户外工作最高温度

（巴黎／洛杉矶综合电）欧美高温持续，各地野火频发，多人因热浪相关事故死亡。仅在上周，西班牙就有三名户外工作者死于酷暑。

为了保护工人，欧洲工会联合会呼吁欧盟委员会立法限制户外工作的最高温度。

据欧洲提升生活质量基金会的数据，欧盟23％的工人，有四分之一的时间暴露在高温下，这个数字，在农业和工业领域上升到36％，建筑领域则上升至38％。

西班牙境内温度近来屡创新高。在7月23日这天，首都马德里的气温逼近40摄氏度，三名户外工作者因长时间暴露在烈日下，最终死于酷暑，其中一人为街道清洁工。马德里当局已和工会达成协议将街道清洁工作限制在39摄氏度以下。

据悉，法国目前仍未出台相关限制措施，仅在2020年就有12名工人因中暑而丧命。

联合会副秘书长斯塔尔说，工人每天都处于气候危机的前线，他们须获得保护以应对极端气温带来的危险。

世界卫生组织欧洲区域主任克卢格说，欧洲这一波热浪已造成西班牙及葡萄牙逾1700人死亡，并从南部蔓延至北部的斯堪的纳维亚半岛（Scandinavian），敦促各国切实履行控制温室效应的《巴黎协定》承诺。

同样身处极端高温的美国则宣布进入高温紧急状态，超过9000万美国人处于高温警报之下。美国东北和中南部的气温可能会达到40.5摄氏度，中部部分地区的气温会高达43.3摄氏度，西部地区将持续在40摄氏度至47摄氏度之间徘徊。加利福尼亚州已有九人因热浪相关事故死亡。

由高温引发的山火仍在加州马里波萨县（Mariposa）加速燃烧，附近优胜美地国家公园山火也已持续燃烧超过三天，这是加州今年发生的最严重山火。

为了遏制火势，当局出动了2000多名消防员和17驾直升机灌救，但高温天气和低湿度增加了救火难度，最终导致近48平方公里的林木被毁。