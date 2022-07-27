康复情况良好 拜登希望按计划 本周与习近平通话

（华盛顿综合电）日前确诊感染冠病的美国总统拜登星期一（7月25日）说，预计自己本周内可全面恢复工作，并希望本周按计划，与中国国家主席习近平通电话。

拜登对记者说：“这是我的期望，但我会在确定时通知各位。”拜登还在等待确认，他也说自己睡眠充足，健康良好。

拜登（79岁）上星期四确诊，习近平隔天致电慰问他。拜登确诊后在白宫隔离，期间继续执行总统职务。

早前白宫总统医生奥康纳说，拜登的症状几乎完全消除，只有些许鼻塞及声音沙哑。“他的肺部没有被感染，脉搏、血压与呼吸速率都正常。”

拜登当天与科技公司的总裁和工会领袖们会面，讨论解决全球晶片短缺的问题。拜登促请国会尽快通过晶片法案，认为增加美国国内的晶片产量，对经济与国家安全至关重要。“国会必须尽快通过这项法案。”

拜登政府已经准备向国内半导体制造商提供520亿美元（约720.4亿新元）补贴，这是为了确保美国不会过度依赖其他国家提供关键零部件。

拜登指出，美国能否自行生产从智能手机到汽车和武器等一切所需的微小部件，是迫切需要解决的挑战。“美国发明了半导体，但这些年来我们让半导体的制造流向海外。现在，美国必须在晶片生产方面引领世界。”

美国商务部长雷蒙多指出，微晶片是“支撑美国整个经济的基石技术”，并警告美国已远远落后。她说，美国进口商如今完全依赖台湾的晶片，中国也在大力投资半导体业。如果美国不在国内制造这些产品，就不可能有强大的经济和国家。

中国对冠病疫情采取清零封城举措，加剧晶片短缺，进而打击从汽车到智能手机等依赖晶片的行业，以及推高通货膨胀率。

美部长：对华商品关税 拜登还未决定取消

另一方面，雷蒙多星期天接受美国哥伦比亚广播公司电视台《面向全民》（Face the Nation）节目访问时透露，拜登尚未决定是否取消对中国商品加征的关税，部分原因是他担心这会对美国工人和工会造成影响。

雷蒙多说，总统态度慎重，“他希望降低通胀，希望减轻人们的生活负担，但他也要确保，一旦这么做，不会对美国工人造成任何影响”。

本月初美国媒体报道拜登可能很快宣布取消特朗普政府时期对中国商品加征的部分关税。彼得森国际经济研究所3月发表的分析指出，全面取消特朗普政府在贸易战期间对华产品加征的关税，能让美国家庭每年平均节省797美元。

不过，美国工会团体反对削减对华关税，就连拜登政府内部也存在分歧。雷蒙多和财长耶伦主张削减关税，但贸易代表戴琪认为，这些关税是美中贸易关系的一个“重要杠杆”，而且取消关税对缓解通胀的作用有限。