大热浪二度来袭 阿尔卑斯山冰川融化面积 逼近60年来最高纪录

（莫特拉奇冰川路透电）全球暖化让欧洲遭不寻常热浪席卷，而高温加速冰层融化。数据显示，阿尔卑斯山冰川已融化的面积正逼近至少60年有记录以来的最高水平。

自去年冬天以来，阿尔卑斯山经历了两次初夏的大热浪，其中一次是在今年7月，坐落于瑞士最优美山峰马特洪峰山脚下的采尔马特（Zermatt），气温飙升至近30摄氏度。

在这波热浪中，瑞士阿尔卑斯山脉的冰点高度在海拔5184米，而正常夏天的冰点高度一般介于3000米至3500米之间。瑞士冰川监测机构GLAMOS及布鲁塞尔自由大学的数据也显示，瑞士贝尔尼纳山脉面积最大的莫特拉奇冰川目前每天损失约5厘米的积雪，状态已比一般夏季结束时更糟糕。

由于气候变化，世界上大多数山地冰川正在消退，但欧洲阿尔卑斯山的冰川尤其脆弱，因为这些冰川较小，冰盖相对较少。与此同时，阿尔卑斯山的气温以每10年约0.3摄氏度的速度升温，这大约是全球平均水平的两倍。

联合国政府间气候变化专门委员会在2019年发布的一份报告指出，如果温室气体排放量继续上升，到了2100年，阿尔卑斯山的冰川预计将流失目前的80%以上面积。

受访的奥地利、法国和意大利冰川学家均证实，欧洲冰川正在遭受创纪录的损失。奥地利科学院一名冰川学家费舍尔说，在奥地利，“冰川直到山顶都没有任何积雪”。

鉴于高山在尚未进入天气最炎热的8月份就已经出现创纪录冰川损失，意大利冰川委员会副主席贾尔迪诺说：“不难想象，夏季之后的最终结果将是……意大利阿尔卑斯山的冰川覆盖范围大面积损失。”