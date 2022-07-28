日本印尼将加强能源与海上安全等合作 日自卫队8月首次参与印美“神鹰盾牌”联合军演

日本首相岸田文雄在联合记者会上说，两人重申为实现自由开放的印太地区展开合作，日本誓言将帮助加强该地区的海上安全。印尼总统佐科则宣布，已取消2011年福岛核事故后对日本七个县实施的所有食品进口限制。

（东京综合电）日本与印度尼西亚同意在能源和海上安全等多个领域开展合作，日本自卫队也将在8月首次前往印尼参与印美两国举行的“神鹰盾牌”军事演习。

印尼总统佐科星期三（7月27日）到访日本东京，与日本首相岸田文雄举行会谈。两人对日本和印尼在多个领域进行合作达成一致。

岸田文雄在联合记者会上说，两人重申为实现自由开放的印太地区展开合作，日本则誓言将帮助加强该地区的海上安全。

他说，日本自卫队将从8月1日起，同美国和澳大利亚等国在印尼参与代号“神鹰盾牌”（Garuda Shield）的联合军演。这也是日本首次参与这个印尼和美国举行的年度军事演习。

根据美国驻印尼大使馆的资料，这次军演的范围和规模预计明显比往年大，加拿大、法国、印度、韩国等国也将作为观察员国家参与。

日本还将向印尼政府提供436亿日元（约4.42亿新元）的贷款，用于基础设施项目和防灾。

两国同意修订 印日经济伙伴协议

佐科确认，印日两国同意修订印尼—日本经济伙伴协议，修订版的协议将在11月举行的二十国集团（G20）峰会期间签署。

佐科要求日本降低或取消对印尼金枪鱼、香蕉、黄梨等部分产品的关税，并让印尼的芒果产品进入日本市场。

根据国际货币基金组织的数据，在2020年，印尼从日本的进口总额为92亿美元（约127亿新元），对日本的出口总额则为145亿美元。

佐科也对两国开展战略性基础设施项目表示欢迎，并向日本要求加速完成这些项目，包括雅加达地铁工程、西巴布亚工业项目及扩建西爪哇的巴丁班（Patimban）港口等。

佐科当天也宣布，印尼已取消2011年福岛核事故后，对日本七个县实施的所有食品进口限制。岸田文雄对此表示感谢，并指这个消息将对受灾地区的民众起到鼓舞作用。

佐科还就日本前首相安倍晋三7月8日遇刺身亡表示哀悼，指安倍协助推动双边关系成为战略伙伴关系。

佐科于26日启程到中国、日本和韩国三个东亚国家访问，首站到北京与中国国家主席习近平和中国总理李克强会面；佐科访日期间还将与日本天皇德仁会面，之后前往韩国。

根据美国驻印尼大使馆的资料，这次军演（神鹰盾牌）的范围和规模预计明显比往年大，加拿大、法国、印度、韩国等国也将作为观察员国家参与。