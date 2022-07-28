暗示2024年将参选总统 特朗普：第二次将“赢得更漂亮”

美国前总统特朗普在华盛顿出席一项活动演讲中暗示，他准备卷土重来。他说：“共和党将在今年11月的中期选举中赢得更多议席并掌控参议院，以及在2024年总统选举中入主白宫。”

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普星期二（7月26日）在华盛顿出席一项活动时暗示，他可能在2024年大选中竞选总统。

尽管他避免明确表态，但他说：“我第一次竞选总统就赢，然后我第二次还‘赢得更漂亮’。我们可能还要再来一次，我们必须整顿我们的国家。我期待在未来几周或几个月公布更多细节。

“他们想毁了我，使我不能回来，但我不觉得他们会得逞。”语毕，台下听众不断高喊“再干四年！再干四年！”

这是特朗普去年1月20日卸任后，首次回到哥伦比亚特区参加美国优先政策研究所举办的活动。这个研究所去年成立，成员多为特朗普任内的政府官员。

特朗普在演讲中把自己定义为美国史上受媒体“迫害最深的人”，还把如今的美国形容为一个充满犯罪活动、吸毒者、流浪汉和从南部边境“破口”大举涌入的非法移民的绝望之地。他说：“美国现在是一潭罪恶污水。我们必须阻止这一切。必须马上行动。”

特朗普也对毒贩处以死刑表示支持，他以新加坡为例说：“对毒贩执行死刑的国家没有毒品问题……处决一个毒贩，你将挽救500人的生命。”

76岁的特朗普在演讲中暗示他准备卷土重来。他说：“共和党将在今年11月的中期选举中赢得更多议席并掌控参议院，以及在2024年总统选举中入主白宫。”

另据《华盛顿邮报》报道，司法部正对特朗普涉及国会山骚乱，试图推翻2020年的总统选举结果展开刑事调查。

美国司法部近日一直在传唤人员助查，当中包括前副总统彭斯的前幕僚长萧特。萧特25日确认，他出席了一个联邦大陪审团的听证会，那场听证会是为调查2021年1月6日国会山骚乱事件。此事件造成包括一名国会警察在内的五人死亡、约140名执法人员受伤。

两名知情者透露，检察官在大陪审团面前向证人提出的问题，围绕在特朗普和他的律师及其他亲信之间的谈话。

萧特是迄今已知向大陪审团作证的最高层官员，这显示司法部对国会山骚乱事件和选举舞弊虚假指控的调查火力明显升温。

报道称，司法部调查人员4月收到了特朗普前幕僚长梅多斯等重要官员的电话记录。