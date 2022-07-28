安倍晋三膝下无子 政治衣钵谁来接手？

日本前首相安倍晋三遇刺身亡后，他的政治衣钵由谁继承，引发外界关注。安倍突离世，意味着他的政治地盘山口县第四区，必须举行补选。补选预计2023年4月举行。

安倍生前掌舵日本执政自民党最大派系“清和政治研究会”（简称清和会）。这个派系一夜间群龙无首，而安倍膝下无子，让一些基层担心安倍家族的政治香火将画上句号。

安倍遗孀昭惠已表明无意“代夫上阵”，寻找政治接班人已成为安倍家族的当务之急。日本媒体7月27日报道，自民党人士日前称，“将以安倍母亲洋子的意见为重”，而洋子的意思，是要派出孙辈参选。

谁来继承安倍一事，折射了日本“世袭政治”的现象。《联合早报》带你了解安倍家族错综复杂的关系，以及日本世袭政治的发展和变化。

日本世袭情况

日本自明治维新开始提倡“脱亚入欧”思维，强调向西方学习。二战后的日本更是在西方影响下施行“全盘西化”策略，实施民主化改革。经过半个多世纪的民主实践，日本已成为亚洲最现代化的国家。但是，古代封建体制遗留的世袭制度，仍主宰着日本社会的多个层面。

除了只具备象征意义的天皇制，日本神社的宫司、寺院的住持、大企业的社长，就连小康的家族企业都不乏世袭色彩。

日本政治长期以来也存在浓厚的门阀政治色彩，以及“家族世袭”现象。尽管这类政治人物是通过所谓“民主选举”产生的，但形式上却继承了前辈的职位、名誉和资产，平步青云上台。

放眼全世界，“世袭政治”在许多国家其实屡见不鲜。比如美国的布什家族、加拿大的特鲁多家族、菲律宾的阿基诺、马可斯家族，都曾有好几代人出任国家领导人。但是，与其他民主国家相比，日本世袭议员的比例明显更高。

日本政治长期以来也存在浓厚的门阀政治色彩，国会有约34%议员出自于世袭家族。（法新社）

数据显示，占日本国会最多席位的自民党，有超过40%议员为“世袭议员”，而国会总“世袭率”也高达34%。这些议员并非草根出身，家族中有至少一人担任过议员、首相、部长等高官。有的家族甚至连续几代人都当同个选区的议员，政治衣钵代代相传。

其中，麻生、鸠山、小泉、安倍、福田五大家族是日本政坛的五大门阀，这些家族之间也有着密不可分的联系，有的是姻亲关系，有的是师生或同僚关系。这五大家族通过这些关系，牢牢掌控着日本的政坛。

日本现任首相岸田文雄也是一位世袭政治家，家世显赫。他的父亲岸田文武是众议院议员，曾担任中小企业厅长官，祖父岸田正记则在战前和战后都担任过众议院议员、参议院议员。日本前经济产业部长宫泽洋一是他的表哥。

安倍家族“一门三首相”

被称为“日本第一政治豪门”的安倍家族，是日本世袭政治的典范。

（制图／陈锐勤）

安倍出身于政治世家，娘家的势力非凡。他的外公岸信介和外叔公佐藤荣作，是日本战后保守政治路线的代表人物。

岸信介曾在1950年代担任过两届首相。岸信介的亲弟弟佐藤荣作名气更响，自1964年起，连续当了七年半的首相。这个纪录直到几十年后，才被安倍晋三打破。

兄弟俩姓氏不同，是因为岸信介的父亲岸秀助，入赘到佐藤家后改名佐藤秀助。虽说他的三个儿子本该都姓佐藤，但是岸信介被过继到叔叔岸秀和名下，所以随岸姓。

儿时的安倍晋三（中）与外公岸信介（前排左三）、父亲安倍晋太郎（前排右一）、母亲洋子（后排右）等长辈合照。（互联网）

安倍父系家族真正发家是在祖父安倍宽那一代。安倍宽曾任众议院议员，其子安倍晋太郎则担任过外交部长。

安倍宽出生于山口县（安倍家族现今的政治地盘），家族1890年代在当地拥有大片的山林和田地，相当于一个地主。

安倍宽娶了日本陆军大将大岛义昌的孙女，本来夫妻感情很好但家族成员却闹翻，迫使安倍宽和妻子离婚。1924年，安倍宽带着出生仅85天的儿子安倍晋太郎回到山口县。

安倍晋太郎成年后也循父亲的“模式”，通过联婚强化政治势力，成为“乘龙快婿”。安倍晋太郎迎娶日本首相岸信介之女岸洋子后，开启他的政治生涯，他一开始就为岳父当秘书，过后也继承父亲在山口县的政治地盘，成为众议院议员。

安倍母亲扫清障碍 一路扶持儿子拜相

安倍晋太郎与岸洋子育有三个儿子，分别是长子安倍宽信，次子安倍晋三以及三子岸信夫。

岸信夫和两位胞兄的姓氏不同，原因和外叔公佐藤荣作一样，岸信夫从小过继给岸家，所以才随外公姓。

岸洋子从小就热衷政治，大力扶持丈夫和儿子角逐首相之位，号称日本政坛“老佛爷”。

1991年初，当时任外长的安倍晋太郎距离首相职位仅一步之遥，却突然罹癌辞世。丈夫的离世让洋子一度绝望，她一直希望丈夫能够当上首相，让家族出现“一门三首相”的盛况。

当时63岁的洋子很快把目光转向三个儿子身上，而性格温和的安倍则是她重点栽培的对象。早在1982年，28岁的安倍就开始担任父亲的秘书，进而踏入政坛。父亲去世后，他更是公开表达要继承父亲遗志的想法。

在母亲卖力助选下，39岁的安倍在1993年首次当选议员，成为政坛里的新星。从那时起，洋子就为儿子定下了“当首相”的志愿，向“一门三首相”的家族目标挺进。

洋子像当初帮助丈夫那样为儿子安倍站台，替他拉票、累积人脉。2006年，首次拜相的安倍年仅52岁。当年就有传闻指日本政坛认为安倍太年轻了，而洋子就在关键时刻发挥作用，挟着家族强大的政治势力，带着安倍拜访自民党元老，希望他们力挺安倍。安倍最后顺利成为日本战后最年轻的首相，洋子“一门三首相”的夙愿，也终于在她78岁那年实现。

安倍首次出任首相时因为身体不适和丑闻缠身，在隔年下台。他在2012年再度上台，2020年8月因病辞职，成为日本宪政史上在位最久的首相，两次上台执政共八年零八个月。

安倍（左四）今年6月在推特上传全家福，与妻子昭惠（左三）、哥哥安倍宽信（右三）、弟弟岸信夫（右一）一起庆祝母亲洋子（左一）的94岁生日。安倍当时写道：“今天是母亲的94岁生日。三兄弟久违地聚在一起，开心地谈着小时候的事。”（取自安倍推特）

安倍的仕途虽充满“世袭”色彩，他个人却不乏政治实力。

安倍第二次上任后开始实施称为“安倍经济学”的一系列经济刺激政策，通过扩大政府支出、大规模货币宽松和削减繁文缛节来带动增长。虽然安倍经济学在推高国内生产总值（GDP）、增加企业盈利和强化就业方面取得一定成果，但日本在安倍执政期间的实际GDP年均增长率，也只有0.9%，政策效益备受争议。

安倍在任期内也积极“着眼全球”，大力开展日本外交政策，任期内访问了80个国家和地区，与各国领导人建立互信。

膝下无子嗣 安倍家族何去何从

安倍今年7月8日在奈良市演讲时突遭枪击身亡。白发人送黑发人，安倍死讯对高龄94岁的洋子来说，必定是难以接受的事实。

虽然安倍在2020年因病辞职，但他在卸任首相位后并没有告别政坛，依然保留了众议院议员的身份，2021年11月还出任自民党最大派系“清和会”会长。

卸下首相后，安倍还在许多非正式场合，发表一些在任时不便发表的观点，一度成为日本网友热议的对象。

有分析指出，终年67岁的安倍如果健在，他实际上仍有至少10年的政治跑道，而安倍家族大可在这段时间栽培下一个接班人，继承家族政治遗产。但如今安倍离世，这一切也沦为泡影。

安倍膝下无子女，要保住山口县地盘，就得寄望于岸信夫或安倍宽信，或他们的后代。但是，和哥哥一样，岸信夫健康堪忧，近两年出入都需靠轮椅。此前最受关注的继任者，是安倍的哥哥安倍宽信。目前在大型商社工作的他，曾屡次拒绝进入日本政界，但如今事态紧急，有舆论称他或考虑继任。

洋子也曾在安倍派议员面前表态，要派出孙辈参选。她所指的相信就是岸信夫的长子岸信千世。今年31岁的岸信千世2014年从庆应大学毕业后，进入富士电视台工作，在新闻部当社会线记者。他在2020年10月辞去电视台记者工作，转当父亲岸信夫的秘书，为从政铺路。

31岁的岸信千世在2014年进入富士电视台工作，在新闻部当社会线记者。（互联网）

但是，岸信千世进入政坛也不过两年，还是一个“政治菜鸟”，要在短时间内代伯父上阵并非易事。日本政界有人也认为，“岸家人顶著安倍的名头进入山口选区，或遭周围人排斥”。

面对种种未知数，这个政治豪门要如何延续政治遗产，守住祖辈打下的江山，势必受日本民众和外界关注。