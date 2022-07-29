美防长已提供相关安全评估 拜登政府重申由佩洛西决定访台计划

（华盛顿综合电）美国众议院议长佩洛西8月初出访亚洲的行程是否包括台湾至今未明，拜登政府重申这须由佩洛西自己决定。

美国国防部长奥斯汀星期三（7月27日）说，他已见了佩洛西，告诉她有关访问台湾的安全评估，至于任何关于她可能访台的消息须由她自行宣布。

奥斯汀在巴西首都巴西利亚出席西半球防长会议后对媒体说：“我已亲自与议长交谈，向她提供我对有关安全局势的评估。”他说，军方官员也向她汇报了情况。

美国媒体说，访台一事使佩洛西和拜登总统之间出现罕见的党内裂痕。拜登上周末透露，军方告诉他现阶段访台“不是个好主意”。

中国外交部星期一说，中国已就佩洛西可能访台向美国发出严厉警告。中国国防部也警告，若佩洛西坚持访台，中国军方将“采取强硬举措”。

拜登政府早前已表明，虽然佩洛西是总统第二顺位继承人，而且她的海外访问攸关国家安全，但是否出访只能由她自己决定。

白宫国家安全发言人柯比星期三说，政府一直与佩洛西的办公室保持联系，以确保她掌握全面的形势情报之后做出决定。

佩洛西的亚洲行程尚未确定，是否到台湾也未明，她以安全为由拒绝讨论出访行程。一旦成行，她将是1997年共和党籍众院议长金里奇访台之后第二位访台的众院议长。

消息指佩洛西料访日印新

彭博社星期四引述消息报道，佩洛西此行料包括日本、印度尼西亚和新加坡，台湾尚未入列，马来西亚可能是另一站。

美国的印太国防政策专家赫辛格受访时说，虽然中国军方可能在佩洛西访台期间加强海上和空中巡逻，但不太可能出现更严重的情况。“我真的不认为解放军会因为佩洛西访台而发动战争。”

佩洛西是否访台虽未定，但据美国全国广播公司（NBC），她已邀请好些资深国会议员同行，但反应不积极。

受邀者之一众议院外交事务委员会共和党领袖麦考尔已婉拒，理由是个人事忙，分身乏术。这名对华鹰派议员对记者说：“任何想去的议员都该去。这可展现对习主席的政治威慑……但若这会引起反弹并使局势升温的话，她（佩洛西）确实应该注意军事方面的影响。”

佩洛西的亲密盟友、民主党众议员安娜·埃舒告诉媒体，佩洛西也邀请她同去，但她无法参加。

另一方面，里根号航空母舰战斗群星期一离开新加坡后，已驶入南中国海。

《南华早报》早前报道，里根号若航向不变，将驶向台湾海峡，但美国军方未披露最终目的地。