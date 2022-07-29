美参议院通过晶片法案 半导体行业将获巨额补助

根据晶片法案，美国政府将提供520亿美元补贴本国半导体生产，同时为投资兴建晶片厂的半导体业者提供投资税减免，总额估计达240亿美元。

（华盛顿综合电）美国参议院表决通过了“晶片法案”，半导体行业将获得巨额补助，以增加产量缓解持续多时的晶片荒，同时对抗来自中国的竞争。

经过长达一年多的辩论，参议院星期三（7月27日）终于以64对33票，通过业界期待已久的晶片法案（CHIPS Act），难得的是17名共和党议员站在民主党议员那一边，助推法案过关，标志着拜登的一次重大立法胜利。

法案若获众议院通过 最快下周由拜登签署生效

接下来，法案料于星期四（28日）交付众议院表决，若如预期顺利通过，最快下周初将由总统拜登签署生效。

根据晶片法案，美国政府将提供520亿美元（约718亿新元）补贴本国半导体生产，同时为投资兴建晶片厂的半导体业者提供投资税减免，总额估计达240亿美元。法案也授权美国政府在未来五年内拨款1700亿美元鼓励相关研发、劳动力培训及5G无线技术的资金支持，以提升与中国竞争的能力。这项拨款需要美国国会另案通过。

在冠病疫情期间，全球半导体生产受到严重影响，驱动汽车、手机、洗碗机、军备等一系列产品所需的晶片供应短缺，导致这些商品生产减速，价格随之上涨。

拜登欢迎参议院通过晶片法案，他发布声明说这将加速美国的半导体生产，压低商品价格，“这意味着美国供应链将更具有韧性，我们再也无须如此依赖他国提供关键技术”。

民主党参议员沃纳指出，晶片法案将协助创建10至15个半导体新工厂。参议院民主党领袖舒默说：“这项法案将创造工薪工作，缓解供应链压力，降低成本，保障美国国家安全。”

美国议员先前表示，他们一般上不支持为私人企业提供巨额补助，但鉴于中国和欧盟对本国半导体制造业发放上百亿美元补贴，出于国家安全考量，美国不可坐视不理。民主党参议员坎特维尔说：“我们确认这里出现了一个真正的问题……当美国的竞争力切实面对威胁时，我们作出了反应。”

中国驻华盛顿大使馆星期三表示，中方“坚决反对”美国晶片法案中“根深蒂固的冷战及零和博弈思维”，它与“中美各界人士加强交流与合作的共同愿望背道而驰”。

中国反对法案一些条款 限制中美正常科技合作

中国外交部发言人赵立坚星期四在例行记者会上应询时说，该法案包含一些限制中美正常科技合作的条款，中方对此表示坚决反对。

美国不应为中美正常的科技人文交流合作设置障碍，中美科技合作有利于双方共同利益和人类共同进步，搞限制“脱钩”只会损人害己。

晶片法案预料难以在短期内解决美国晶片短缺的问题，因为该法案的大部分资金将用于需要两到三年才能建成的半导体新工厂。

美国波音公司表示，它目前仍面临晶片短缺而导致的供应链问题。通用汽车星期二说，它有超过9万辆车子因为缺乏晶片及其他部件，而未能完工出厂。

在法案通过前一天，韩国第二大跨国企业SK集团宣布将在美国的半导体、绿色能源、生物科学等尖端领域增加220亿美元的投资，为美国人制造更多高科技和高薪职位。