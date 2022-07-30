佩洛西展开亚太行 传台湾行程“待定”

佩洛西发言人哈米尔拒绝就她的行程计划置评。佩洛西及办公室人员多次以安全问题为由，拒绝确认或否认行程的安排。根据消息人士，佩洛西此行将到日本、韩国、马来西亚和新加坡。

（华盛顿综合电）美国众议院议长佩洛西星期五（7月29日）开始亚太之行，外界仍不清楚她是否会到台湾访问，有消息说她的台湾之行“待定”。

美国全国广播公司（NBC）引述消息人士说，佩洛西此行将到日本、韩国、马来西亚和新加坡访问。截至星期四下午的行程安排，访问台湾被列为“待定”（tentative）的行程。

佩洛西发言人哈米尔拒绝就她的行程计划置评。佩洛西及她的办公室人员多次以安全问题为由，拒绝确认或否认她的行程安排。

一名消息人士说，佩洛西整个星期都在她的办公室里，主持这次亚洲之行和台湾争议的会议。考虑到军事对立的可能性，他们进行深入讨论。

消息人士说：“中国可能会误判。美国也可能会误判。我方人员将尽他们所能以确保安全。”

美国众议院中美工作小组联合主席拉森透露，中国大使馆官员不久前来电，要求他促请佩洛西取消访台；星期一他到西雅图出席一个会议时，中国驻旧金山总领事亲自传达了类似信息。

拉森说：“中方试图在美国议员出访事务上施压，包括这次佩洛西出访，那都是严重的误判。”

佩洛西已邀请好些资深国会议员同行，包括众议院外交事务委员会主席米克斯和退伍军人事务委员会主席高野。去年高野曾经率领一支议员代表团访台。星期四下午高野面对媒体询问时拒绝置评。

众议院外交事务委员会共和党领袖麦考尔和佩洛西的亲密盟友、民主党众议员安娜·埃舒都说，佩洛西也邀请他们一起出访，但两人分身乏术，无法参加。

习拜通话两个多小时 沟通台海等课题

台海局势近期紧张，美国总统拜登告诉中国领导人习近平，美国反对北京以武力统一台湾；但他同时表示，美国不支持台湾独立。

中方认为，若佩洛西访台，将违反一中政策。拜登和习近平星期四进行了两个多小时的通话，其中就包括台海课题。

白宫没有对佩洛西访台公开表明立场，指这应由她自己决定，但美国国防部官员对此私下表达关注。《纽约时报》早前披露，拜登政府官员正在幕后劝说佩洛西不要访台。

美国两名中国问题专家、德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱仪和美国企业研究所高级研究员库珀在《纽约时报》发表联合署名文章指台海局势日益紧张，佩洛西访台可能是个火花，可能让局势升级为军事冲突。

上世纪90年代曾担任美国有线电视新闻网（CNN）中国分社社长的齐迈可星期二在《外交政策》网站发表评论文章，指佩洛西为展现对华强硬不计后果，质疑她计划台湾之行“更多的是戏剧性姿态，而不是对台湾的实际帮助。”

CNN星期四的分析说，北京方面已经表态，如果佩洛西真的访台，中国大陆很难不采取前所未有的行动。

然而，民主党和共和党的国会议员们都鼓励佩洛西访台，认为一旦在中国大陆施压后放弃台湾之行，等于默认屈从于来自北京的压力。