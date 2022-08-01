热浪加速融冰 岩石有脱落风险 阿尔卑斯山经典登山路线暂时关闭

（日内瓦法新电）热浪席卷欧洲，令高山积雪覆盖的面积减少，冰川也以惊人的速度融化，导致阿尔卑斯山上夏季游客最爱的登山路线被列为禁区，暂时关闭。

每年盛夏都会有大批游客到阿尔卑斯山享受夏日徒步之旅。然而，高温热浪加速冰川融化及永久冻土消融，使得登山路线变得不安全，原本被冰层封住的岩石因融冰而出现脱落的危险情况。

瑞士登山向导协会负责人马太接受法新社访问时指出，有关当局已针对阿尔卑斯山10多个山峰发出警示，包括位于瑞士和意大利边境的马特洪峰（Matterhorn），以及在法国和意大利交界处的阿尔卑斯山最高峰——勃朗峰（Mont Blanc）等经典徒步山峰。

学者：多个因素导致 今夏出现极端高温

他说，一般上这些登山路线要到8月底才会因安全理由关闭，但如今提早到6月底及7月就关闭。

苏黎世大学冰川学家林斯鲍尔说，目前阿尔卑斯山冰川消融的状态，通常在夏末甚至更晚时才会出现。他指出，多个因素结合导致今夏出现极端高温，包括去年冬天的降雪量非常低，这意味着冰川的保护层减少了。

不少登山向导上个星期已发出通知，表明会暂停攀登勃朗峰的经典路线带队服务。向导还暂停通过经典路线，攀登位于瑞士的阿尔卑斯山区著名山峰少女峰（Jungfrau）的活动，据悉这是一个世纪以来的第一次。向导也不建议在这时候攀登马特洪峰。

意大利瓦莱达奥斯塔（Valle d'Aosta）向导协会主席马利耶指出，冠病疫情造成生意惨淡，而今又不得不避开游客最喜爱的经典路线，无疑是另一个打击。

他说，其实意大利阿尔卑斯山区只关闭了其中两条路线，还有许多景色优美及安全的路线可供选择，但很多人听到喜欢的经典路线关闭后，纷纷取消行程。

7月3日，意大利威尼托大区阿尔卑斯山的马尔莫拉达冰川因高温坍塌，造成11人死亡。有研究预测，这冰川可能在未来25到30年内消失。