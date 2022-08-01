长征五号火箭残骸印度洋上空落回地球 砂拉越民众目击碎片划破大气层

（北京／华盛顿／古晋综合讯）中美两国航天部门均证实，中国长征五号B遥三运载火箭的末级残骸在星期天（7月31日）凌晨再入大气层，在印度洋上空落回地球。马来西亚砂拉越州也几乎在同一时间，发现火箭碎片划破大气层而燃烧所致的亮光。

中国载人航天工程网站在星期天发布一条简短消息：“经监测分析，2022年7月31日零时55分左右，长征五号B遥三运载火箭末级残骸已再入大气层，落区位于东经119.0°，北纬9.1°周边海域，绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁。”

碎片可能落在地球何处 美国指中国没分享信息

据美国之音报道，美国太空司令部星期天说，中国长征五号B遥三运载火箭于美东时间星期六下午12时45分重新进入印度洋上空。但美国国家航空航天局（NASA）指出，北京方面没有分享了解碎片可能落在地球何处所需的“具体轨迹信息”。

美国国家航空航天局局长尼尔森说：“所有航天国家都应该遵循既定的最佳做法，并尽自己的一分力，提前分享这类信息，以便可靠地预测潜在的碎片撞击风险……这样做对负责任地使用太空，以及确保地球上人们的安全至关重要。”

尼尔森还说，美国和大多数其他航天国家通常会把额外的费用，用于设计火箭，以避免大规模、不受控制的重返大气层。这是1979年美国航空航天局的空间站“天空实验室”（Skylab）的大部分飞行器，从轨道上坠落并溅落在澳大利亚以来，人们广泛关注的事件。

2020年，中国长征5B的碎片降落在西非国家科特迪瓦，损坏了该国的几栋建筑，但没有人员伤亡的报告。2021年5月，北京对长征火箭最后一次飞行的碎片估计轨迹或再入窗口保持沉默后，NASA和其他机构指责中国不透明。

另据中新社报道，搭载“问天”实验舱的长征五号B遥三运载火箭，7月24日在中国文昌航天发射场成功发射。自成功发射以来，中国载人航天工程办公室多次发布长征五号B遥三运载火箭末级残骸轨道参数。

马国：大部分烧毁碎片 坠落在苏禄海

马来西亚砂拉越州首府古晋上空从星期六（7月30日）下午至星期天（7月31日）凌晨，陆续发现有“流星雨”划破夜空，让当地民众兴奋不已。马国国家航天局（MYSA）证实，这些亮光都是中国长征五号B火箭碎片划破大气层而燃烧所致。

马国航天局星期天发布声明说，马国领空在当天凌晨零时55分左右发现中国长征五号B运载火箭骸，大部分烧毁的碎片都坠落在苏禄海。“火箭碎片进入地球大气层时起火，燃烧碎片也越过马国领空，并可在砂拉越等多个地区发现。”

马国航天局说，尽管长征五号B遥三运载火箭体积庞大，但大部分碎片重新进入大气层时都已经烧毁，只有较小的碎片可能坠落地表。