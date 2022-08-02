俄2月入侵封港以来 乌克兰首艘运粮船 载逾2万公吨玉米离港

（基辅综合电）乌克兰敖德萨港星期一（8月1日）有一艘运载谷物的货船，这是五个月前俄罗斯封锁乌克兰南部水域以来第一艘出港的运粮船。乌方形容这一天让“世界松了一口气”，俄方也指这是“非常积极”的进展。不过，俄军仍持续轰炸乌克兰南部与东部地区。

乌克兰基础设施部长库布拉科夫星期一在推特发文说：“自俄罗斯入侵以来的第一艘运粮船已经离港。今天乌克兰与伙伴又朝防止全球饥饿迈出了一步。”

土耳其外交部长恰武什奥卢说，这艘塞拉利昂注册的货船装载2万6000公吨玉米，预计星期二抵达伊斯坦布尔接受协议各方代表检查，之后续程到黎巴嫩的黎波里港。

库布拉科夫说，敖德萨港还有16艘满载粮食的货船等待出港，它们共装载近60万公吨谷物。他说：“畅通的港口将为乌克兰提供至少10亿美元（13亿7596万新元）外汇收入，并为农业部门明年的播种创造机会。”

乌克兰谷物出港消息传出后，芝加哥的小麦和玉米期货价格下跌了约2%。俄乌都是产粮大国，两国开战导致粮食短缺与粮价上涨。乌方指俄方封锁多个港口，阻止粮食出口，俄方则指乌方布设水雷，危及航行安全。

经联合国和土耳其斡旋，俄乌两国7月22日在伊斯坦布尔签署协议，同意让乌克兰谷物安全进出敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内三个港口。

乌外长库列巴星期一说：“这一天让世界松一口气，尤其是我们在中东、亚洲和非洲的朋友。”克里姆林宫说，这是非常积极的发展，也是“测试我们在伊斯坦布尔谈判中达成的机制有效性的好机会”。

美国驻基辅大使馆对乌克兰海港恢复谷物出口表示欢迎，并指世界将继续关注这项协议的实施情况。英国外长特拉斯形容这是“重要的第一步”，并呼吁俄罗斯不要“把全球粮食供应当成武器”。

联合国计划包船 从乌买3万公吨小麦

联合国秘书长古特雷斯表示，希望有更多商船按照协议出港。他说：“这将为全球粮食安全带来所需的稳定与缓解，尤其是在人道形势最脆弱的地区”。联合国属下世界粮食计划署初步计划包船从乌克兰购买、装载和运送3万公吨小麦。

库布拉科夫也透露，若协议完全落实，乌方将就开放尼古拉耶夫港展开磋商。

另一方面，俄军仍对乌克兰展开军事行动。顿涅茨克州长基里连科星期一说，过去24小时巴赫穆特（Bakhmut）与苏勒塔尔（Soledar）有三名平民死于俄军炮击。乌克兰第二大城市哈尔科夫也被轰炸，两名平民受伤。

巴赫穆特是顿涅茨克工业城市与交通枢纽。英国军方情报显示，俄军过去四天持续对这座城市展开战术突击，但进展缓慢。

俄军星期天也对尼古拉耶夫发射超过12枚导弹，乌克兰农业大亨瓦达图尔斯基（Oleksiy Vadatursky）的房子被击中，与妻子双双遇难。