或安倍遇刺事件影响 朝鲜首次对金正恩 大幅加强安保措施

根据韩国媒体报道，前一段时间金正恩出席活动时，都在没警卫随身保护下与其他人对话或身体接触。不过他在7月28日出席老兵大会时，四五名警卫如影随形地贴身保护。

韩国媒体报道，朝鲜领导人金正恩最近受严密保护，是2012年金正恩执政以来首次。日本前首相安倍晋三遭枪杀事件发生后，朝鲜似乎加强了金正恩的警卫力度。

金正恩7月28日在平壤出席第八届全国老兵大会时，被朝鲜中央电视台拍到警卫森严。金正恩挥手经过韩朝战争参战老兵面前时，四五名健壮警卫如影随形贴身保护。他们戴着蓝色条纹领带、佩戴无线耳机，当金正恩走近老兵与他们握手时，警卫站在后面紧盯，还阻止其他人靠近金正恩。

韩国《朝鲜日报》报道，前一段时间没有看到金正恩接受如此严密保护。例如金正恩5月22日出席国防省总顾问玄哲海遗体告别仪式、5月15日视察平壤市内药店、5月1日与阅兵式参与者合影时，都在没有警卫随身保护下，与其他人对话或进行身体接触。

报道指出，金正恩执政初期的2012年下半年，朝媒报道的画面中曾出现大批警卫。当时，金正恩下令警卫重点保护领导人。因此，只要金正恩出席的活动就部署配备自动步枪、手榴弹等全副武装的警卫兵力，以及携带装有重武器的黑色长包的便衣警卫要员。在金正恩官邸和别墅等30多个专用设施部署了百多辆装甲车，在专用火车站附近也增派了大量警卫兵力。

对朝消息人士称，金正恩在2012年加强警卫是出于对尚不稳固的权力感到不安。如今则是因为西方制裁和冠病疫情长期化导致经济困难，内部出现动摇，权威大打折扣，因此对自身安全有所顾虑。

朝鲜研究所教授梁茂进认为，除了出国访问，之前朝鲜对金正恩并未进行过如此严密保护。朝鲜加强对金正恩的安保措施，可能与7月初安倍晋三遭枪杀事件有关。

为应对朝鲜威胁 韩美8月底举行联合军演

另外，韩国国防部说，为应对朝鲜核威胁，与美国重新启动战略高层磋商机制。韩美军方将于8月22日至9月1日展开大规模联合军演。同时，韩美日海军也计划从8月1日至14日，为应对朝鲜的导弹挑衅，实施探测和追踪朝鲜弹道导弹的联合演习。