持续高温使欧美多地林火狂烧

（里斯本／加州综合电）北半球入夏以来，持续高温使欧美多个地区过去这个周末出现大规模林火。葡萄牙北部三个地区星期一（8月1日）进入极端高温的“红色警戒”状态，法国南部野火烧毁250公顷土地，美国北加州靠近俄勒冈州边境的林火迫使2000个居民撤离。

葡萄牙气象研究所说，葡中北部一些地区星期一面临超过40摄氏度极端高温“红色警戒”状态，预计将持续到星期二，逾千名消防员在多个火场与火神搏斗。专家将气温飙升归咎于气候变化，并警告更糟糕的情况还在后头。

法国今年夏天也遭极高温热浪袭卷，南部奥拜斯（Aubais）市镇星期天的一场野火造成四名消防员受伤。

在美国北加州，自上星期五引燃的“麦金尼”林火（图）仍持续燃烧且迅速蔓延。火势迫使2000人撤离，大部分家庭来自北部锡斯基尤县。这是加州今年来最大规模的林火，烧毁2万多公顷土地。截至星期天，火势尚未受到控制。加州州长纽瑟姆上星期六已宣布进入紧急状态，指大火摧毁房屋并威胁到关键基础设施。他说，极端干旱天气、高温、大风和闪电风险，加剧火势蔓延。

在“麦金尼”大火迅速蔓延之前，加州今年以来最大的山火是7月22日在优胜美地国家公园附近开始燃烧的“橡树”大火。

（路透社）