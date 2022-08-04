英情报机构称线上选票或遭黑客篡改 英保守党改进流程党魁投票延迟

英国媒体周二报道，隶属英国情报机构“政府通讯总部”的国家网络安全中心通知保守党总部，可能会有黑客侵入系统更改选票，破坏民主程序。

（伦敦综合电）英国情报机构警告，执政党保守党选举下一任党魁及新首相的投票活动可能被网络黑客篡改选票。保守党着手改进投票流程加强防范，因此延迟投票。

英国媒体周二（8月2日）报道，隶属英国情报机构“政府通讯总部”（GCHQ）的国家网络安全中心（NCSC）通知保守党总部，可能会有黑客侵入系统更改选票，破坏民主程序。

报道指出，这是个笼统的警告，并不指向来自任何敌对国家的特定威胁，而是针对投票程序及其脆弱之处。

由于担心投票流程可能存在疏漏，保守党被迫作出调整。

根据原定投票方式，党员可以通过线上投票或邮寄选票的方式投票，如果邮寄选票的党员过后改变主意，他们有一次机会可以利用线上代码修改选票。

不过，保守党如今已发电邮通知党员，一旦收到党员的邮寄选票，他们的线上代码将会作废，不可以在线上修改选票，这是为了“减低（选票被）篡改风险”。

保守党原定周一向全国16万名党员邮寄选票，但为了加强投票程序的安全性，邮递工作延误。保守党通知党员，可能要迟至下周四才会收到选票。

政府通讯总部负责从全球各地采集通讯，从中确认可能危害英国的威胁。国家网络安全中心发言人对路透社说，捍卫英国民主与选举程序是中心的优先事项，“我们与所有政党、地方当局和议员们密切合作，提供网络安全指导和支援”。

保守党7月20日确定现任外交部长特拉斯和前任财政部长苏纳克为党魁选举最终候选人。经所有党员投票，胜者将出任保守党新党魁及新一任英国首相。投票将于9月2日截止，三天后于9月5日公布结果。

民调：特拉斯优势扩大 领先苏纳克34个百分点

特拉斯在民意调查中继续领先苏纳克，而且优势扩大。根据《泰晤士报》星期二公布的YouGov民调结果，1043位受访的保守党党员中，60%说会投选特拉斯，表明会投选苏纳克的仅26%。特拉斯领先34个百分点，显著高于约两星期前的18个百分点。近90%的受访者表示，已决定好要投谁一票。

保守党如今取消让党员在投票后有一次修改选票的机会，对苏纳克而言是个打击。他原本期望目前支持特拉斯的党员，会在选战进入尾声时改变初衷，转而投他一票。