尹锡悦因休假不会见佩洛西 韩舆论：为免引发中韩摩擦

美国众议院议长佩洛西8月3日晚上抵达首尔访问，值得注意的是佩洛西不会与韩国总统尹锡悦会面。韩国当局给的理由是尹锡悦正在休假，但舆论认为，佩洛西可能会公开讨论台湾议题，韩国可能为了避免发生尴尬局面，刻意没有安排会面。

据悉，佩洛西4日上午将与韩国国会议长金振杓会谈。双方将讨论安保、经济合作和气候危机等议题。

佩洛西今午访板门店发表朝鲜问题声明

4日下午，佩洛西将到韩朝边境板门店共同警备区，并将对朝鲜问题发表声明。之后，她将前往京畿道乌山美军基地。4日下午续程前往她亚洲行的最后一站日本。

韩国总统府发言人姜仁善3日说：“佩洛西访韩与尹锡悦总统休假日期（8月1日至5日）重叠，因此没有安排两人会面。欢迎佩洛西访韩，希望两国国会议长之间通过协商取得丰硕成果。”

据了解，佩洛西2015年访韩时，会见了时任总统朴槿惠、外长和议长等；但这次不仅没与尹锡悦会面，就连外长朴振也没能见到。朴振3日一早也前往金边，参加亚细安区域论坛（ARF）外长会议。

韩国执政党一名议员认为，韩国虽然是美国的盟友，但考虑到未来的中韩经济关系和今后的朝核问题，韩国须要获得中国的信任和合作。因此韩国不能得罪中国，应该避免与台湾问题扯上关系。

韩国《东亚日报》指出，佩洛西访韩期间可能会公开讨论台湾议题，韩国政府在意与中国的关系，因此，尹锡悦与朴振分别以休假和出差为由，避开与佩洛西会面，避免引发中韩摩擦。