G7外长： 北京没理由在台海进行侵略性军演

（金边综合电）七国集团外交部长发表联合声明，指北京没理由利用佩洛西访台在台海展开侵略性军事活动，招致中国大陆强烈不满。中国外交部星期四（8月4日）宣布，取消当天在金边的中日外长会晤。

七国集团（G7）外长星期三就中国对佩洛西访台的反应表态，称“对中华人民共和国宣布的威胁性行动表示关切”，尤其是实弹演习和经济胁迫，认为这些行动可能导致局势不必要地升级。

七国集团外长在声明中指出：“我们的议员出国访问是完全正常、例行的行为。中华人民共和国所采取的过激反应，带来了加剧紧张局势和破坏地区稳定的风险。”

欧盟转贴G7声明 蔡英文发推文感谢

七国集团外长呼吁中国不要单方面以武力改变台海现状，应以和平的方式解决海峡两岸分歧。

欧盟方面虽然没有发布声明，但表达了和七国集团同样的立场。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利星期四凌晨在推特发文重申了七国集团声明中的观点，欧盟对外行动署官网也贴出了七国集团的声明。

台湾总统蔡英文星期四在推特上发文回应，感谢七国集团支持台海的和平与稳定。中国驻欧盟使团则言辞激烈回应称，“这就是现实中万恶无耻的活生生标本”。

中国外长王毅星期四在金边出席亚细安与对话伙伴外长系列会议期间，对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅说：“挑起事端的是美国，制造危机的是美国，不断升级紧张局势的仍是美国。”

王毅强调，七国集团外长的声明“颠倒黑白、混淆是非”，无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措，并指七国集团的错误行径引起中国人民的极大愤慨。