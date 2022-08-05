“休假不见”遭抨击 尹锡悦改与佩洛西通电话 多领域交换意见不提台海

尹锡悦和佩洛西进行了40分钟的通话。对于尹锡悦最终没会见佩洛西，外界认为，如果韩国表现过于亲密，必然会得罪中国，为避免尴尬选择“相见不如不见”。

韩国政府星期三（8月3日）以总统尹锡悦休假为由，两度重申不会接见美国众议院议长佩洛西，引发韩国政坛及舆论抨击后，尹锡悦和佩洛西4日举行“电话会谈”。舆论强烈谴责，在中美近期角力的大背景下，尹锡悦怕得罪中国，没有采取灵活务实的态度，露出欠缺外交手腕的一面。

韩国总统府办公室说，尹锡悦和佩洛西当天下午2时30分开始进行了约40分钟的通话，双方就外交、国防、技术合作、青年、妇女和气候变化等议题交换意见。

尹锡悦说，他曾在5月的韩美首脑会谈上承诺将与美国国会紧密合作，携手推动全球全面战略同盟关系向前发展。他还呼吁列席的美国众议员对各自选区旅美的韩国人予以关注。

佩洛西提议美韩携手构建自由开放的“印太秩序”

佩洛西则说，美韩同盟在多个层面都具有重要意义，道义方面也是如此。她提及近期在华盛顿的韩战纪念公园揭幕的阵亡者追思墙，并称两国有义务维护并巩固过去数十年里以无数生命牺牲换来的和平与繁荣。她还提议美韩两国携手构建自由、开放的“印太秩序”。

分析指出，这句话可解读为佩洛西敦促韩国参与牵制中国的“印太经济框架”，实际上是在施压韩国加入反华阵营。

值得注意的是，尹锡悦与佩洛西在通话中并未提到台湾问题。

对于尹锡悦最终没会见佩洛西，外界普遍认为，在全世界都聚焦于佩洛西的关头，如果韩国表现过于亲密，必然会得罪中国，为避免尴尬选择“相见不如不见”。

韩国《朝鲜日报》指出，一贯强调巩固韩美同盟的尹锡悦，明明在首尔休假，却以“事先得到谅解”为由不会见佩洛西。有些人认为，他在看中国脸色。中国是韩国最大的贸易伙伴，也是解决朝核问题的重要国家，但尹锡悦不会见佩洛西会否给美国和中国带来错误的信号，让人担忧。

对此，韩国总统府办公室解释，尹锡悦不见佩洛西是“全面考量国家利益”后做出的决定。

据了解，佩洛西3日晚上抵达韩国时，机场没有一名韩国官员欢迎，尴尬场面引发韩国政坛激烈讨论。韩国国会官员称，与佩洛西方面事先沟通过，所以国会未派人去接机。

韩国JTBC新闻指出，佩洛西在通话中用“（美国）一起”和“印太秩序”的词语，明显是施压韩国的举措。中国展开了军事行动，在要与美国对抗的情况下，尹锡悦政府如何应对复杂的外交关系是关键。至少在此次会晤问题上，韩国外交不成熟的表现，让人遗憾。

佩洛西4日下午赴韩朝边境的板门店共同警备区（JSA），然后启程前往日本访问。