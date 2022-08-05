日防长： 中国军演发射11弹道导弹 五枚落在日本专属经济区

日本国防部长岸信夫星期四（8月4日）晚公布，日本自卫队确认了中国大陆在台湾周边海域的军事演习中发射了11枚弹道导弹，其中五枚落在日本专属经济区（EEZ）。

岸信夫说，这是一起关系到日本和国民安全的严重事件。据《产经》报道，这是中国弹道导弹首次落入日本专属经济区，日本政府已通过外交途径向中国提出强烈抗议。

分析：台海危机

让军费更有理由增加

日媒报道，美国众议院议长佩洛西访问台湾掀起大波，无论是官方或主流媒体都将之视为日本军事的“燃眉之急”。分析认为，台海危机发生在日本眼前，让日本民众感受到增加军费的重要。

遭刺杀的前首相安倍晋三主张的“台湾有事，日本有事”，更成了扩大军事防卫的主调。

执政的自民党内部认为，这让日本更有理由加强军事防卫能力。自民党负责外交和国防政策的议员佐藤久说：“佩洛西访台意味着（日美台）在团结上起了重大意义。”

7月29日，日本内阁批准了2023年度防卫开支，敲定不设定上限。《产经》一篇文章督促日本必须将军费提高到能不靠美国也行的程度。《读卖新闻》也称，日本最西端的与那国岛距离台湾仅110公里。当地渔民对此担忧，认为增加军防在所难免。

据共同社消息，国防当局内部敲定的2023年度预算写明将加强陆海空，以及太空和网络空间等新领域的跨领域作战能力，还将充实从对方射程之外实施攻击的“防区外防卫能力”和无人机等无人化装备。

美国众议院议长佩洛西星期四晚抵达日本，这是她亚洲行的最后一站。

《朝日新闻》社论呼吁日本官方务必要当“和事佬”，指美中围绕台湾问题的剑拔弩张，会对世界安全和经济造成深刻影响。报道称，中国军方的军演地点，相较1995年至1996年台海危机时中国发射的导弹落点来得更靠近日本。

日本内阁秘书长松野博一一连两天针对中国军方在台湾周边六处海空域进行的实弹射击训练，表示深切关注。他敦促中方自制，并重申日本政府希望透过对话和平解决台湾问题的一贯立场。