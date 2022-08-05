传拜登政府游说民主党参议员“灭火” 美国参院外委会 延期审理 《台湾政策法案》

（华盛顿综合电）彭博社引述知情者报道，美国拜登政府对众议院议长佩洛西执意出访台湾相当恼火，白宫在得知她势在必行后制定应急方案，以尽可能把影响减到最低。拜登政府也在游说民主党参议员暂缓推进重塑对台政策的《台湾政策法案》，以免火上加油。

《台湾政策法案》由参议院预算委员会共和党首席议员格雷厄姆与民主党籍参议院外交委员会主席梅嫩德斯共同提出，主要内容包括把台湾正式列为“主要非北约盟友”、向台湾提供45亿美元（约62亿新元）安全援助、支持台湾参与国际组织等。

法案9月审理 内容或改

参议院外交关系委员会原定星期三（8月3日）就法案进行表决，但委员会成员、民主党参议员墨菲说，审理工作已推迟至9月，法案内容也可能改写。

消息人士透露，拜登政府认为《台湾政策法案》将适得其反，并扰乱美国长期奉行的“战略模糊”政策。

墨菲说：“白宫有重大关切。我也有重大关切。”他指出，美国应和台湾拉进关系，但“我不确定这是丢弃40年政策的时候”。

格雷厄姆指责白宫阻挠这项立法。他说：“这是对如何维持世界秩序的失算。在每一个转折点，他们都选择了最软弱的道路。如果让参议院进行表决，这项法案将以压倒性优势获得通过。”

梅嫩德斯在《纽约时报》撰文指出，美国战略必须着眼于“遏制与约束北京问题行为”。他写道：“随着中国在国家安全每一个层面挑战我们，包括军事、经济、外交与价值观，我们提出了新愿景，以确保美国能够在未来数十年保卫台湾。”

佩洛西访台风声

传白宫刻意泄露以施压

对仍在摸索对华策略的拜登政府来说，佩洛西拒绝取消或推迟台湾行，令中美关系更加棘手。消息人士指出，白宫虽表明议长有权决定访问行程，但私下一直劝阻佩洛西，包括派国安委员会与国务院高级官员向她的团队说明此行潜在的地缘政治风险。

据悉，佩洛西访台风声传出后，佩洛西认为白宫刻意泄露消息，以施压她取消访问，为此非常不满。不过，拜登政府否认这么做。

报道称，白宫越试图干预，佩洛西就越坚持己见。在确定她不会改变主意后，白宫便着手制定应急方案，努力确保与北京的后台沟通渠道可以发挥作用，以把潜在影响减到最低。据悉，白宫采取的措施包括派官员到中国驻美大使馆与中方举行会谈。

美国国安委员会发言人柯比在佩洛西专机抵台前强调，美国对台政策不变，并警告北京不要对佩洛西访台反应过度，或借此加剧紧张局势。

国务院发言人说，中方官员召见美国驻华大使伯恩斯表示抗议时，伯恩斯也重申，拜登政府不希望中美冲突升级，并将致力于保持所有沟通渠道的畅通。

拜登政府自上台以来一直小心翼翼地重新调整与中国的关系，强调中美必须清楚沟通，避免可能导致冲突的意外或误会。白宫拒绝透露拜登是否支持佩洛西访台，以及他是否认为这有利于美国外交政策目标。