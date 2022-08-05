泽连斯基寻求与习近平直接对话 协助结束俄乌战事

（基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基透露，他正在寻求机会与中国国家主席习近平直接对话，以协助结束俄乌战争。

他接受《南华早报》访问时，促请中国用自身对俄罗斯的政治和经济影响力来协助终结战争。他说，中国是非常强大的国家和经济体，也是联合国安全理事会常任理事国，因此可在政治和经济上影响俄罗斯。

《南华早报》星期四（8月4日）刊登了泽连斯基的专访报道。这是俄乌战争爆发以来，泽连斯基首次接受亚洲媒体访问。

“我想直接谈谈。我在一年前与习近平有过一次对话。自今年2月24日的大规模侵略以来，我们已正式要求对话。尽管我认为那会很有帮助，但我们还没有与中国展开任何对话。”

他也说，在俄乌战争发生前几年，乌克兰就持续寻求与中国保持密切关系，并指习近平是少数访问过乌克兰的世界领导人。他希望中国对俄乌战争采取不同的态度。

另一方面，乌克兰星期三驳斥德国前总理施罗德指俄罗斯希望通过谈判解决俄乌战争的言论，并坚持任何对话都将以俄罗斯停火和撤军为前提。

施罗德与俄总统普京私交甚好，两人上星期曾在莫斯科会面。施罗德之后接受德国媒体访问时透露，俄罗斯希望通过谈判解决问题。

“（俄乌）达成粮食协议是成功的第一步，也许可以慢慢扩大到停火。”

不过，乌总统顾问及首席谈判代表波多利雅科回应说，粮食协议不会促成更广泛的谈判，还批评施罗德是“克里姆林宫的传声筒”。

他发推文强调，俄罗斯如果想要对话，首先就必须停火和撤军，然后才进行建设性的对话。