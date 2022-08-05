联合国秘书长吁各国对油气巨头征暴利税

（联合国综合电）联合国秘书长古特雷斯抨击石油和天然气公司从俄乌战争引发的能源危机中牟取暴利，并呼吁各国政府向这些公司征收暴利税。

古特雷斯星期三（8月3日）在联合国全球粮食、能源和金融危机应对小组第三次报告发布会上说：“油气公司从当前的能源危机中获得创纪录的利润，而最贫穷人群和社区及自然环境却付出沉重代价，这是不道德的。”

他指出，全球大型能源公司今年第一季的盈利总额接近1000亿美元（约1380亿新元）。油气价格持续上涨使英国石油公司（BP）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龙（Chevron）和蚬壳（Shell）继续在第二季赚得盆满钵满。

他呼吁各国政府向这些油气公司征收暴利税，并利用筹集的资金来支持最弱势群体渡过当前难关。他说：“这种丑陋的贪婪正在使最贫穷和脆弱的人群受苦，同时也在摧毁我们共同的家园。”

油气巨头陷入舆论漩涡，被指大发战争财。美国总统拜登6月曾点名批评埃克森美孚等企业利用高油价获利，“赚得比上帝还多”。

英国国会上月批准对北海地区的油气生产商征收25%暴利税。美国国会也讨论了类似征税，但预料难以获得通过。

古特雷斯说，俄乌战事和气候变化正酝酿一场全球性的粮食、能源及金融危机。从现在至年底，82个国家的3亿4500万人将陷入“严重粮食无保障”或“面临粮食无保障的高风险”，这当中因为俄乌战争的影响而增加了4700万人。

他警告，很多发展中国家债务缠身，难以获得资金，它们也正苦苦挣扎着要从冠病疫情中复苏，但有可能会坠落悬崖。