数十年来首次 路透社美国分部记者罢工 抗议加薪幅度低于通胀率

（纽约综合电）汤森路透的美国分部记者于纽约时间星期四（8月4日）凌晨6时（新加坡时间星期四傍晚6时）展开24小时罢工，以抗议加薪幅度少于通货膨胀率。这是该集团员工数十年来首次罢工。

代表美国路透社记者、摄影师和视频记者的工会NewsGuild指出，公司没有为他们公平协商加薪。工会说，通胀率已高达9%，但路透提出的三年合同只附有每年加薪1%的保障，这将削弱员工的购买力。

工会成员认为，路透社的管理层并未真诚地与他们合作，并已向美国国家劳工关系委员会提出投诉。

工会代表的约300名路透员工有90%同意参加罢工。工会的谈判委员会成员、能源记者麦克劳克林说：“2020年，我们被要求要加倍努力。每个人都挺身而出，当时以为我们会获得一些回报，但事实证明我们是错的。”

经济政策研究所主任希尔霍兹说，工资增加1%相等于购买力下降8%。他说：“员工对此感到不满并不令人意外……要完全抵消通胀，现在须大幅加薪。”

根据路透社的网站，它在近200个城市雇有约2500名记者。工会说，罢工行动预计会扰乱路透社的新闻采集工作，迫使管理层依赖国外记者或编辑来报道当天的新闻。

代表美国路透社记者、摄影师和视频记者的工会NewsGuild指出，通胀率已高达9%，但路透提出的三年合同只附有每年加薪1%的保障。