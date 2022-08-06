佩洛西称访台不是要改变台海现状

美国众议院议长佩洛西说，她访问台湾不是为了要改变台海现状；但她也强调，美国决不允许中国孤立台湾。

佩洛西星期五（8月5日）早上在东京与日本首相岸田文雄会晤后，在美国驻日大使馆召开记者会说，“我们从一开始就说了，我们访台不是要改变台湾或这个地区的现状。这是攸关台湾关系法、美中政策，还有一切确立我们关系的种种立法和协议，好让台海和平，并维持现状。”

她也说，在她访台之前，已有美国高层官员走访台湾。“由美国跨党派参议员组成的代表团今年春季到台湾访问，之后还持续有多个代表团访台。我们决不允许他们（中国大陆）把台湾孤立起来。”

岸田吁中方停止军演

佩洛西没有直接对中国解放军在台湾周边的实弹演习发表评论，不过，她当天和岸田在会谈上针对此事表示关切。会上两人也对维护台海安全达成一致，认为必须增强日美同盟的威慑力。

日本放送协会（NHK）报道，佩洛西是在台海危机波及日本之际访问东京，并和岸田在首相府举行了一小时的会谈。岸田在会上针对中方导弹落入日本专属经济区一事说：“中国这个行为对地区和国际社会的和平与稳定造成严重影响，我们呼吁立即停止军事训练。”

两人还谈及强化日美同盟，实现“自由开放的印度太平洋”。岸田希望佩洛西发挥正面作用，一同强化日美同盟的威慑力。双方也谈到了朝鲜局势和俄乌战事。

另据《日经新闻》报道，自民党星期五召开国防报告会，党安全调查主席小野寺五典针对中国在台湾周边军演说：“我们须做好准备，以便在紧急情况时能做出反应。”

据报道，在会上有人提出这是战后最大的危机，要求对中国采取反制措施，并为下一次导弹发射做准备。

此外，有分析指出，日本在台湾问题上向来处于被动，但随着“中国威胁论”在日本传开，日本政府的立场开始转为“主动介入”。

美国总统拜登与日本前首相菅义伟去年3月在日美首脑会议上发表联合声明时，首次提及台海问题。台海问题若升温，日本就有发挥作用的理由。

共同社评论员冈田充则担心，人为的危机可能演变成冲突。据他观察，日美多次提及台海危机有三个政治意图，一是构建日本在台湾问题上发挥主导作用的框架；二是要加快自卫队向西南转移，为美军未来部署中程导弹铺路；第三则是在探索北京在台湾问题上的“红线”。